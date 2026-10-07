Ốm 10 ngày, 9 hôm chị chồng mang cháo: 'Chị em tôi 13 năm chưa từng xích mích'

Không phải những lời nói hoa mỹ, sự chăm sóc của chị chồng dành cho em dâu thể hiện qua từng bữa cháo giản dị. Đoạn clip ghi lại cảnh chị chồng đều đặn mang cháo đến cho em dâu nhận được nhiều sự yêu thích sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội với dòng trạng thái: "Ốm 10 hôm thì 9 hôm chị chồng mang cháo xuống bắt ăn. Có hôm chị mua mang xuống nhà còn chưa mở cửa, mang sớm để cho em kịp ăn đi làm. Chị không mang được thì nhờ con gái mang sang, sáng nào cũng vậy đó".

Chị Hồng đều đặn mang cháo xuống khi em dâu ốm ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Lường Thị Thanh (36 tuổi, ở phường Đông Tiến, Thanh Hóa) cho biết chị chồng tên là Lê Thị Hồng (41 tuổi).

Chị Thanh cho biết những ngày qua, chị bị sốt virus, viêm phế quản nên sức khỏe giảm sút, ăn uống không được như bình thường. Biết em dâu bị ốm, chị chồng ngày nào cũng mang cháo xuống, động viên em cố gắng ăn uống để sớm hồi phục.

Clip chị chồng đều đặn mang cháo xuống cho em dâu

Chị Thanh chia sẻ đoạn clip với mong muốn lan tỏa sự quan tâm, yêu thương mà chị chồng dành cho mình, qua đó mang đến những năng lượng tích cực cho mọi người. Theo chị, tình cảm ấy không chỉ thể hiện trong những ngày chị bị ốm mà đã được vun đắp suốt nhiều năm qua. Chồng chị Thanh làm ở công trình nên không tiện ở nhà chăm sóc vợ bị ốm.

"Vì bán hàng tại nhà nên tôi khá bận rộn. Có hôm chị xuống chơi, thấy chén đũa chưa kịp rửa, chị cũng tự tay dọn dẹp giúp em. Nhà hai chị em ở cùng xã nên chị thường xuyên qua lại thăm hỏi. Tôi về làm dâu đến nay đã 13 năm nhưng chưa bao giờ xảy ra xích mích với chị chồng. Hai chị em rất hay tâm sự với nhau, những lúc chồng có lỡ làm tôi phật lòng hay khiến tôi bực mình, tôi cũng chia sẻ với chị", chị Thanh kể.

Chị Thanh (phải) chụp hình cùng chị chồng Ảnh: NVCC

Chị Thanh nhớ lại, năm 2016 chị sinh con thứ hai cũng là lúc mẹ chồng qua đời. Trong hoàn cảnh ấy, chị chồng là người trực tiếp chăm sóc em dâu trong những ngày ở cữ, từ việc ăn uống đến vệ sinh cá nhân. Sự tận tình, chu đáo của chị khiến chị Thanh luôn cảm kích không bao giờ có thể quên được. Ngoài chị Hồng, chị Thanh cũng có em chồng nhưng cô ấy nhà ở xa, không gặp gỡ thường xuyên được.

"Gia đình tôi không khá giả nên không có điều kiện cho nhau về tiền bạc, vật chất. Tuy nhiên, tình cảm chị em vẫn luôn đong đầy, yêu thương từ những điều nhỏ nhất", chị Thanh nói.

Chị Thanh cho biết không có bí quyết đặc biệt nào để giữ gìn mối quan hệ khăng khít giữa chị chồng và em dâu. Với chị, điều quan trọng là luôn cố gắng sống chân thành, đối xử tốt với mọi người rồi những điều tốt đẹp cũng sẽ đến. Bên cạnh đó, khi có khúc mắc, cả hai nên thẳng thắn chia sẻ, cùng tháo gỡ thay vì giữ trong lòng.

Chị Thanh (ngoài cùng bên trái) cùng em chồng (áo xanh), chị Hồng và chồng trong một lần dự đám cưới người thân ẢNH: NVCC

"Tôi cảm thấy may mắn khi được gia đình chồng yêu thương. Tôi cũng mong tất cả những người phụ nữ khác đều có mối quan hệ tốt đẹp, không có khoảng cách với mẹ chồng, chị chồng… chỉ mong mọi người đều thấu hiểu và yêu thương nhau", chị Thanh tâm sự.

Về phía chị Hồng, bản thân cũng làm dâu nên thấu hiểu những tâm tư của người phụ nữ khi về sống trong gia đình chồng. "Tôi cũng có chị chồng nên biết đặt mình vào vị trí của em dâu. Ngược lại em dâu cũng đối xử tốt với mình nên không có gì phải băn khoăn khi chăm sóc hay thể hiện tình cảm với em ấy", chị Hồng chia sẻ.