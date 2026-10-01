Vợ chồng trẻ cùng bước tiếp sau biến cố

Trên trang mạng xã hội "Mèo ở quê 69", chị Huỳnh Như Huỳnh (28 tuổi) thời gian qua thường chia sẻ những đoạn clip về chồng sau tai nạn.

Có lúc là cảnh chị chăm anh trong bệnh viện, khi lại là những sinh hoạt của cặp vợ chồng trẻ sau ngày anh xuất viện. Nhiều đoạn clip có hàng triệu lượt xem, kèm theo những lời hỏi thăm, động viên của người xem.

'Mình là trụ cột gia đình'

Cuối tháng 6.2026, anh Thịnh gặp tai nạn điện trong lúc làm việc, ngã từ mái nhà xuống. Nhận tin chồng gặp nạn, chị Huỳnh cùng người thân lập tức đến bệnh viện. Từ Cà Mau, anh Thịnh được chuyển lên TP.HCM tiếp tục điều trị. Anh vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhưng không thể giữ được 2 bàn chân.

Vợ chồng anh Thịnh, chị Huỳnh trước và sau khi anh gặp tai nạn ẢNH: NVCC

Từ một người khỏe mạnh, đang đi làm bình thường, việc phải đối diện với thay đổi quá lớn của cơ thể ở tuổi 29 không dễ dàng. Anh Thịnh cho biết những ngày đầu bản thân cũng buồn và cần thời gian để chấp nhận điều vừa xảy ra.

"Từ một người lành lặn, khỏe mạnh, bị như vậy, mình buồn lắm chứ. Nhưng mình là trụ cột gia đình, thấy vợ, thấy người nhà khóc, mình phải xốc lại tinh thần. Mình vẫn phải làm chỗ dựa cho bà xã, cho người nhà", anh kể.

Anh cũng nhìn biến cố theo một cách khác. Sau tai nạn nghiêm trọng, điều quan trọng nhất với anh là vẫn còn sống và có gia đình ở bên. Suốt 3 tháng anh điều trị tại TP.HCM, chị Huỳnh là người chăm sóc chính. Từ ăn uống, vệ sinh cá nhân đến những sinh hoạt hằng ngày, vợ chồng anh cùng tìm cách thích nghi với hoàn cảnh mới.

Chị Huỳnh chăm sóc chồng trong thời gian anh điều trị sau tai nạn ẢNH: NVCC

Những ngày ấy cũng được chị Huỳnh ghi lại bằng điện thoại. Ban đầu, chị xem đây như một cách lưu giữ quãng thời gian đặc biệt của hai vợ chồng và động viên chồng trong quá trình điều trị.

Khi các đoạn clip được chị chia sẻ trên mạng xã hội, không chỉ người thân, bạn bè, thầy cô giáo cũ mà cả những người chưa từng quen biết cũng gửi lời động viên. Một số người còn hỗ trợ gia đình về vật chất trong thời gian anh Thịnh nằm viện.

Với anh Thịnh, sự đồng hành của vợ trong những tháng ở bệnh viện là điều anh nhớ nhất sau tai nạn. Còn chị Huỳnh cho rằng ở thời điểm đó, việc cần làm đơn giản là cùng chồng vượt qua từng giai đoạn điều trị.

Tập làm quen với cuộc sống mới

Sau 3 tháng điều trị, anh Thịnh xuất viện và trở về Cà Mau. Để thuận tiện cho việc chăm sóc, hiện anh ở nhà vợ, có chị Huỳnh cùng cha mẹ hai bên hỗ trợ.

Anh tiếp tục tập vật lý trị liệu và học cách thực hiện những sinh hoạt hằng ngày khi không còn 2 bàn chân. Những việc trước đây có thể làm một cách tự nhiên, giờ cần được tập lại hoặc tìm một cách thực hiện khác. Anh Thịnh cho biết chính sinh hoạt bình thường của gia đình giúp mình không quá tập trung vào những thay đổi sau tai nạn.

Chị Huỳnh chăm sóc chồng trong thời gian anh điều trị sau tai nạn ẢNH: NVCC

Năm 2014, anh Thịnh và chị Huỳnh quen biết nhau khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Sau một thời gian mỗi người có cuộc sống riêng, năm 2020 họ gặp lại rồi bắt đầu tìm hiểu nhau, và kết hôn năm 2022.

Chị Huỳnh nói điều khiến chị quý chồng từ trước đến nay vẫn là tính hiền lành, vui vẻ và cách anh đối xử với mọi người. Sau tai nạn, chị muốn chồng giữ được tinh thần ấy để việc hồi phục thuận lợi hơn.

Còn với anh Thịnh, điều anh xác định cần làm lúc này là tiếp tục tập luyện để có thể chủ động hơn trong sinh hoạt. "Sau khi ổn định sức khỏe, tôi vẫn sẽ trở lại với công việc", anh chia sẻ.

Tai nạn khiến cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ thay đổi chỉ trong một thời gian ngắn. Những kế hoạch trước đây có thể phải điều chỉnh, nhiều việc anh Thịnh cũng phải bắt đầu lại theo một cách khác. "Tôi tin rằng sau cơn mưa trời lại sáng. Chỉ cần bản thân không ngừng nỗ lực, chỉ cần có vợ có chồng, cuộc sống gia đình tôi vẫn sẽ hạnh phúc", anh Thịnh cho biết.