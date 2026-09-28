Người ông thương binh chia vàng cho cháu chắt

Trong đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, các cháu, chắt lần lượt đứng trước mặt ông để nhận những chiếc túi nhỏ. Bên trong mỗi túi là một chỉ vàng ông đã chuẩn bị sẵn. Không có hộp đựng cầu kỳ, số vàng được ông cẩn thận chia ra rồi bỏ vào những túi ni lông nhỏ để trao tận tay từng người.

Chị Lê Thị Minh Phương (39 tuổi, ở P.Nam Định, Ninh Bình), con dâu út ông Tâm, cho biết ông năm nay 84 tuổi, hiện sống cùng gia đình chị còn cụ bà đã qua đời năm 2011.

Ông Lê Thanh Tâm chia vàng cho 9 người cháu và 2 chắt ẢNH: NVCC

T HƯƠNG CON THƯƠNG CHÁU

Ông Tâm có 3 người con, gồm 2 trai và 1 gái. Ông có 9 người cháu cả nội lẫn ngoại. Cháu đích tôn cũng đã lập gia đình và có 2 con. Gần đây, nhân dịp gia đình sum họp để chúc mừng một người cháu ngoại nhận học bổng bậc thạc sĩ ở nước ngoài, ông Tâm quyết định lấy số vàng đã dành dụm để chia cho con cháu. Tổng cộng ông chia hơn một cây vàng.

Ông Tâm là thương binh 81%, hằng tháng nhận lương hưu và chế độ thương binh. Theo chị Phương, vợ chồng chị làm kinh doanh, kinh tế tương đối ổn định nên sinh hoạt hằng ngày của ông không phải phụ thuộc vào khoản tiền này. Có tiền, ông mua những thứ mình cần, phần còn lại dành dụm.

Chị Phương về làm dâu từ năm 2013. Hơn 10 năm sống cùng nhà, chị quen với cách bố chồng chăm chút cho các thành viên trong gia đình từ những việc nhỏ.

Con cháu quây quần bên ông Tâm trong một dịp gia đình sum họp ẢNH: NVCC

Chồng chị nay đã gần 50 tuổi nhưng trong bữa ăn, ông Tâm vẫn có thói quen để dành phần ngon cho con. Hễ con cháu trong nhà bị bệnh, ông thường sang hỏi han. Có khi con trai mệt, ông lên tận phòng sờ trán xem có sốt không.

Chị Phương vẫn nhớ thời điểm mình mang thai con đầu lòng. Nghe mọi người nói phụ nữ mang thai ăn trứng ngỗng tốt, ông đều đặn luộc trứng cho con dâu. "Có hôm bố luộc cho tôi 2 quả trứng ngỗng, còn dặn phải ăn thêm 2 chén cơm. Sợ tôi ăn không hết, bố ngồi bên cạnh canh. Người lớn tuổi thường nghĩ ăn nhiều thì khỏe nên tôi hiểu đó là cách bố chăm con dâu", chị kể. Chị Phương cho biết thêm có những bộ quần áo hay thức ăn con cháu mua về, ông đều mắng vì cho rằng không cần thiết. Thế nhưng khi mua thứ gì cho con cháu, ông lại ít khi đắn đo.

Ông Tâm là thương binh 81%, hiện sống cùng gia đình con trai ẢNH: NVCC

M ONG TRỞ LẠI CHIẾN TRƯỜNG XƯA

Ông Tâm tham gia chiến đấu tại chiến trường Bình Định (cũ) và được trao danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ năm 1969. Những vết thương từ thời chiến vẫn còn trên cơ thể ông hôm nay: một mắt đã mất, trong đầu còn mảnh đạn, một bên đùi từng bị thương nặng. Ở tuổi 84, sức khỏe ông đôi lúc bị ảnh hưởng bởi những cơn đau dạ dày nhưng vẫn có thể ăn uống và sinh hoạt cùng gia đình.

Các con của ông hiện đã có gia đình riêng, các cháu cũng lần lượt trưởng thành, vào đại học nên những dịp mọi người có mặt đông đủ ngày càng ít. Con gái ông lấy chồng ở P.Phủ Lý (Ninh Bình) nên mỗi lần gia đình tụ họp, ông luôn muốn con cháu ở lại trò chuyện, ăn uống cùng nhau.

Với ông, món quà vừa trao là số tiền mình dành dụm được và muốn chia lại khi còn có thể tự tay trao cho từng người. Còn nếu được thực hiện một mong muốn cho riêng mình, ông Tâm chia sẻ muốn trở lại Quy Nhơn, nơi mình từng chiến đấu. Sau nhiều năm, điều ông nhớ nhất là những đồng đội đã không trở về. "Tiểu đội của tôi ngày ấy trở về chỉ còn hơn chục người. Tôi muốn một lần nữa con cháu đưa tôi trở lại nơi từng chiến đấu, để thắp nén hương cho những người nằm lại", ông bộc bạch.