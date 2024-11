Omoda C5 gia nhập thị trường Việt Nam, chốt giá từ 589 triệu đồng

Sau một thời gian khá dài có những động thái thăm dò thị trường cũng như thị hiếu người tiêu dùng ô tô, thương hiệu ô tô Trung Quốc - Omoda thuộc Tập đoàn Chery Automobile vừa chính thức gia nhập thị trường Việt Nam. Trong đó, Omoda C5 là mẫu xe đầu tiên được Omoda phân phối đến tay khách hàng Việt.

Omoda C5 là mẫu xe đầu tiên được Omoda phân phối đến tay khách hàng Việt Nam. Ảnh: Bá Hùng

Thực tế, cùng với những động thái chuẩn bị của Tập đoàn Chery Automobile cho hai thương hiệu con là Omoda & Jaecoo, mẫu Omoda C5 đã "dạm ngõ" thị trường Việt Nam từ hơn 1 năm trước. Bên cạnh đó, Omoda C5 cũng đã được phân phối tại một số quốc gia trong khu vực Đông Nam Á như Indonesia, Malaysia…

Đây là mẫu xe thuộc phân khúc Crossover hạng B hướng đến nhóm khách hàng trẻ, các gia đình nhỏ hay những người đang tìm kiếm một chiếc ô tô gầm cao, cỡ nhỏ để đi lại hàng ngày. Gia nhập thị trường Việt Nam, Omoda C5 sẽ nhập cuộc cạnh tranh cùng với hàng loạt mẫu mã như Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross, Hyundai Creta, Kia Seltos, Toyota Corolla Cross, Honda HR-V… Đây cũng là phân khúc ô tô đông đúc, cạnh tranh khốc liệt nhất và đang được khách hàng Việt Nam ưa chuộng.

Tại thị trường Việt Nam, bước đầu Omoda C5 được phân phối theo diện ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ nhà máy ở Indonesia. Ảnh: Bá Hùng

Tại thị trường Việt Nam, bước đầu Omoda C5 được phân phối theo diện ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ nhà máy ở Indonesia. Tương tự các thị trường trong khu vực, Omoda C5 tại Việt Nam cũng có hai phiên bản, gồm Premium và Flagship giá bán từ 589 - 669 triệu đồng. Đây được xem là mức giá khá hấp dẫn với một mẫu Crossover hạng B nhập khẩu nguyên chiếc.

Cả hai phiên bản Omoda C5 tại Việt Nam có một số khác biệt về trang bị, tính năng nhưng đều có chung kích thước, kiểu dáng thiết kế và đều dùng động cơ xăng tăng áp, dung tích 1.5 lít. Động cơ này cho công suất tối đa 154 mã lực, mô-men xoắn cực đại 230 Nm tại 1.750 - 4.500 vòng/phút, kết hợp hộp số CTV. Theo thông tin từ nhà sản xuất, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình của động cơ trên Omoda C5 khoảng 6,9 lít/100 km.

So với các thị trường trong khu vực Đông Nam Á từng phân phối mẫu này như Indonesia, Malaysia, giá bán Omoda C5 tại Việt Nam chênh lệch không quá lớn, cụ thể:

Giá bán cũng có thể được xem là một lợi thế để Omoda C5 tạo sức hấp dẫn với khách hàng cũng như cạnh tranh với các đối thủ trong phân khúc Crossover hạng B như: Mitsubishi Xforce (599 - 705 triệu đồng), Toyota Yaris Cross (650 - 765 triệu đồng), Hyundai Creta (599 - 699 triệu đồng), Kia Seltos (599 - 799 triệu đồng), Honda HR-V (699 - 871 triệu đồng)…

Omoda C5 mang phong cách thiết kế trẻ trung, hiện đại thể hiện qua những đường dập nổi kết hợp với ốp viền đen nổi bật chạy dọc thân xe. Phần đầu xe nổi bật với mặt ca-lăng được tô điểm những chi tiết hình kim cương lạ mắt, lưới tản nhiệt có nhiều mảng khối hình học sơn cùng màu thân xe, tích hợp cụm đèn định vị LED dạng ẩn, cụm đèn trước full-LED hình chữ T. Trong khi đó, nắp ca-pô thiết kế đơn giản hơn với 2 đường gân vuốt dọc từ chân kính lái xuống mặt ca-lăng. Phần đuôi xe Omoda C5 vuốt dốc về phía sau theo phong cách fastback thể thao đi kèm cánh lướt gió. Cụm đèn phanh và đèn tín hiệu góc cạnh tăng khả năng nhận diện từ phía sau.

Omoda C5 mang phong cách thiết kế trẻ trung, hiện đại Ảnh: Bá Hùng

Với kích thước tổng thể dài 4.400 mm, rộng 1.830 mm, cao 1.588 mm và chiều dài cơ sở 2.630 mm, khoảng sáng gầm xe 169 mm, Omoda C5 mang đến không gian nội thất rộng rãi, có thể di chuyển trên nhiều loại đường sá tại Việt Nam. Nội thất xe có màn hình kép 10.25 inch, kết nối không dây Apple CarPlay/Android Auto, ra lệnh bằng giọng nói thông minh và camera 360 độ. Gương chiếu hậu kéo dài sang 2 bên, tích hợp tính năng chỉnh/gập điện, sấy gương và đèn báo rẽ.

Omoda C5 về Việt Nam được trang bị ghế chỉnh điện tích hợp tính năng sưởi ghế, hệ thống âm thanh Sony. Toàn bộ ghế ngồi đều bọc da mang lại cảm giác êm ái cho người dùng. Ngoài ra, trên Omoda C5 còn có sạc không dây 50W, cửa sổ trời, điều hòa tự động 2 vùng tích hợp bộ lọc PM2.5 và ghế chỉnh điện.

Hàng ghế thứ 2 trên Omoda C5 tích hợp nhiều tính năng như 3 tựa đầu, dây an toàn 3 điểm cho cả 3 vị trí, bệ để tay trung tâm, cổng sạc USB. Không gian trần xe và khoảng để chân thoải mái với hành khách có chiều cao trên 1,7 mét.

Nội thất Omoda C5 Ảnh: Bá Hùng

Về an toàn, Omoda C5 được trang bị 6 túi khí, gói công nghệ ADAS tích hợp 16 tính năng an toàn như phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo chệch làn, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù... Mẫu xe này từng được EURO NCAP, ASEAN NCAP thử nghiệm, đánh giá cấp chứng nhận an toàn 5 sao.

Omoda C5 gia nhập thị trường giúp khách hàng Việt Nam có thêm lựa chọn mới, đồng thời tăng tính cạnh tranh ở phân khúc Crossover hạng B. Không chỉ có giá bán khá cạnh tranh, chính sách bảo hành động cơ 1.000.000 km hoặc 10 năm, bảo hành toàn xe 7 năm tùy điều kiện nào đến trước được Chery áp dụng với Omoda C5 tại Việt Nam cũng là yếu tố giúp mẫu xe này tạo sức hút.