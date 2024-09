Ổn định đời sống người dân, hỗ trợ doanh nghiệp sau bão lũ

Ngay từ khi bão số 3 hình thành, tiến vào Biển Đông, nguy cơ ảnh hưởng tới đất liền, Bộ Chính trị, Chính phủ đã chỉ đạo, theo dõi sát diễn biến để ứng phó kịp thời. Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị trực tiếp xuống địa bàn chỉ đạo, đôn đốc về phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 3 và mưa lũ, sạt lở, ngập úng. Thủ tướng Chính phủ đã có 9 công điện chỉ đạo công tác về phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 3 và mưa lũ, sạt lở, ngập úng; bảo đảm an toàn hồ thủy điện Thác Bà, đê Hoàng Long, điều hòa các hồ thủy điện Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình.

Theo Bộ NN-PTNT, các lực lượng, đặc biệt là quân đội, công an, lực lượng xung kích phòng chống thiên tai ở cơ sở đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, qua đó đã hướng dẫn cho 51.319 tàu cá/219.913 người và phương tiện, tàu vận tải hoạt động trên biển thoát ra khỏi vùng nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú; tổ chức sơ tán 52.979 người trên lồng bè, chòi canh nuôi thủy sản, nhà yếu đến nơi an toàn; sơ tán, di dời 74.526 hộ/130.246 người tại các vùng ngập sâu do lũ đến nơi an toàn.

Quân đội đã huy động 438.275 người, 6.642 phương tiện ứng phó với bão; 107.911 lượt người và 2.142 lượt phương tiện ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét; công an huy động hơn 150.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 3 và mưa lũ sau bão. Các cấp chính quyền cơ sở, lực lượng xung kích, Đoàn thanh niên... được huy động tối đa triển khai ứng phó, khắc phục hậu quả bão, mưa lũ.