Sáng 20.5, Chủ tịch Quốc hội (QH) Trần Thanh Mẫn có cuộc làm việc với Ủy ban Kinh tế - Tài chính (Ủy ban) của QH về các nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chủ tịch QH yêu cầu Ủy ban cần chủ động hơn nữa trong công tác tham mưu chính sách. Cùng với xây dựng chính sách mới, Ủy ban cần rà soát các quy định hiện hành để phát hiện điểm nghẽn, bất cập, từ đó đề xuất sửa đổi, bổ sung kịp thời. Chủ tịch QH cũng đặc biệt lưu ý Ủy ban trong vấn đề tham mưu chính sách để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng hai con số, tạo dư địa cho phát triển nhưng không đánh đổi ổn định vĩ mô, an toàn tài chính, nợ công và chất lượng tăng trưởng.

Liên quan tới công tác giám sát, Chủ tịch QH nhấn mạnh yêu cầu "giám sát để khơi thông nguồn lực", không chỉ để chỉ ra sai phạm mà quan trọng hơn là phát hiện rõ điểm nghẽn, nguyên nhân và giải pháp. Cùng đó, Chủ tịch QH yêu cầu Ủy ban bổ sung ngay vào chương trình hành động năm 2026 một số việc cụ thể: tổ chức thực hiện khối lượng 9 luật trình QH, 6 nội dung trình Ủy ban Thường vụ QH theo thứ tự ưu tiên, không để áp lực tiến độ làm giảm chiều sâu thẩm tra. Cạnh đó, theo dõi dứt điểm 34 văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành còn chậm; xây dựng kế hoạch rà soát 29 luật giai đoạn 2026 - 2030 theo nhóm chính sách lớn; vận hành 6 tiểu ban chuyên môn theo hướng thực chất, có sản phẩm đầu ra.

Chủ tịch QH cũng lưu ý cần khẩn trương đổi mới mạnh phương thức thẩm tra, từ "thẩm tra hồ sơ" sang "thẩm tra chính sách". Ủy ban phải tham gia ngay từ khâu hình thành chính sách, không đợi đến khi hồ sơ trình sang mới thẩm tra. "Ủy ban Kinh tế - Tài chính phải giúp QH thiết kế các cơ chế đủ an toàn để phát triển, đủ linh hoạt để khơi thông nguồn lực, đủ minh bạch để kiểm soát rủi ro, đủ trách nhiệm để tránh thất thoát, lãng phí. Kỷ luật tài chính phải nghiêm nhưng chính sách phát triển phải mở; quản lý phải chặt nhưng không được làm nghẽn nguồn lực; ổn định vĩ mô phải vững nhưng không được bỏ lỡ cơ hội tăng trưởng", Chủ tịch QH nêu rõ.

Chủ tịch QH cũng yêu cầu Ủy ban tập trung giám sát vào một số lĩnh vực trọng tâm, gồm: hiệu quả đầu tư công, nhất là các dự án quan trọng quốc gia và chương trình mục tiêu; kỷ luật tài chính - ngân sách; quản lý nợ công, tài sản công; thị trường tài chính, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản và các rủi ro lan truyền tới ổn định kinh tế vĩ mô. Cạnh đó, cần giám sát hiệu quả chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhà nước, mô hình PPP và việc huy động nguồn lực xã hội. Đồng thời, Ủy ban cần đi đầu trong số hóa, ứng dụng công nghệ, AI để nâng cao chất lượng thẩm tra, giám sát và phân tích chính sách; tiếp tục hoàn thiện quy trình phối hợp giữa Ủy ban với Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, các bộ, ngành theo hướng chủ động từ sớm, từ xa.

* Chiều cùng ngày, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn đã làm việc với Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu của QH về nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tại đây, Chủ tịch QH đề nghị Ủy ban tập trung làm rõ nhiều vấn đề, tinh thần là "phải thật sự gọn, trúng, đúng, thẳng thắn, thực chất, không dàn trải; tập trung vào những điểm nghẽn, xác định rõ trách nhiệm, giải pháp và sản phẩm đầu ra".