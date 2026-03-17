'One Battle After Another' thắng lớn, phái đẹp khẳng định vị thế

Sự lạc quan giữa thế giới đang bất ổn

Danh hài Conan O'Brien cho biết lễ trao giải quy tụ đông đảo nghệ sĩ, nhà làm phim, đội ngũ sáng tạo trong lĩnh vực điện ảnh đến từ 31 quốc gia khắp 6 châu lục."Mỗi bộ phim chúng ta vinh danh đều là sản phẩm của hàng ngàn người nói nhiều ngôn ngữ khác nhau, làm việc chăm chỉ để tạo ra một tác phẩm đẹp. Tối nay, chúng ta không chỉ tôn vinh điện ảnh, mà còn tôn vinh những lý tưởng về nghệ thuật toàn cầu, sự hợp tác, lòng kiên nhẫn, khả năng phục hồi và phẩm chất hiếm có nhất ngày nay - sự lạc quan", ông Conan O'Brien chia sẻ với vai trò dẫn dắt sự kiện trao giải.

Tác phẩm One Battle After Another thắng giải Phim hay nhất tại Oscar 2026 cùng 5 hạng mục quan trọng khác, trong đó có Đạo diễn xuất sắc nhất, Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất… ẢNH: REUTERS

Tinh thần lạc quan của Oscar 2026 được thể hiện bằng những phần trao giải nhẹ nhàng, dí dỏm nhưng vẫn sâu lắng. Cùng với đó là hàng loạt tiết mục nghệ thuật mang năng lượng tích cực và những bài phát biểu truyền cảm hứng. Tinh thần ấy phần nào được thể hiện qua lời tri ân quá khứ và niềm tin vào tương lai của Michael B. Jordan khi nhận giải Oscar cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất với vai diễn kép trong Sinners. Chiến thắng đầu tiên của tài tử 39 tuổi tại Oscar một lần nữa khẳng định tài năng, sức ảnh hưởng của diễn viên da màu trong ngành điện ảnh toàn cầu, nối dài di sản được tạo ra từ những tên tuổi đi trước: Halle Berry, Sidney Poitier, Denzel Washington…

Tài tử da màu Michael B. Jordan là chủ nhân tượng vàng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất và Jessie Buckley là người phụ nữ Ireland đầu tiên thắng giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất ẢNH: REUTERS

Ở Oscar 2026, One Battle After Another đại thắng với 6 lần được xướng tên lên sân khấu. Sinners của đạo diễn da màu Ryan Coogler về nhì với 4 chiến thắng. Thành tích của 2 tác phẩm này cộng với giải nữ phụ của Amy Madigan đã đưa Warner Bros. gia nhập danh sách những hãng phim thành công nhất lịch sử giải thưởng khi "ẵm" tới 11 tượng vàng trong một đêm. Thành công này là sự khích lệ tích cực cho Warner Bros. giữa lúc tương lai của hãng đang bấp bênh sau khi Paramount đạt được thỏa thuận mua lại Warner Bros. Discovery với giá ước tính 111 tỉ USD.

Tôn vinh những người phụ nữ trong công nghiệp điện ảnh

Điểm sáng khác ở Oscar năm nay là việc dành nhiều không gian để tri ân những phụ nữ đã phá vỡ các rào cản cũ lẫn mới, nhiều người trong số họ làm nên lịch sử với lần đầu được vinh danh. Điều này góp phần khẳng định năng lực, vị thế của phái đẹp trong ngành công nghiệp điện ảnh mà nam giới chiếm tỷ lệ áp đảo.

Autumn Durald Arkapaw làm nên kỳ tích mới cho phái nữ với giải Quay phim xuất sắc nhất ẢNH: REUTERS

Đó là chiến thắng đáng tự hào của Autumn Durald Arkapaw ở giải Quay phim xuất sắc nhất cho Sinners, đưa cô trở thành người phụ nữ đầu tiên, cũng là người da màu đầu tiên giành tượng vàng Oscar ở hạng mục này. Nhà quay phim tạo nên khoảnh khắc đầy ý nghĩa khi mời tất cả phụ nữ trong Nhà hát Dolby đứng dậy và tôn vinh họ vì tình yêu thương, sự ủng hộ và chia sẻ trong suốt hành trình vừa qua.

Một "bóng hồng" khác ghi dấu ấn đậm nét tại Oscar năm nay là đạo diễn casting Cassandra Kulukundis. Bà thắng hạng mục lần đầu được trao vào năm nay - Tuyển chọn diễn viên xuất sắc nhất. Sự công nhận này được trao cho Kulukundis nhờ góp phần tìm kiếm dàn diễn viên chất lượng, tạo nên thành công vang dội của One Battle After Another. Là người chiến thắng đầu tiên ở đường đua mới, Cassandra Kulukundis tri ân tất cả đạo diễn casting đã nỗ lực không ngừng trong công việc, bất chấp mọi khó khăn.

Nữ đạo diễn casting Cassandra Kulukundis - người đầu tiên thắng giải Tuyển chọn diễn viên xuất sắc nhất ẢNH: REUTERS

Jessie Buckley cũng góp phần làm nên một đêm rực rỡ của phái đẹp khi là người phụ nữ Ireland đầu tiên thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất nhờ vai diễn người mẹ mất con trong Hamnet.

Một khoảnh khắc lịch sử khác đã đến khi bài hát Golden trong phim hoạt hình Kpop Demon Hunters trở thành ca khúc Kpop đầu tiên giành giải Ca khúc trong phim xuất sắc nhất.

Đạo diễn Paul Thomas Anderson giành tượng vàng tại Oscar 2026 nhờ phim One Battle After Another ẢNH: REUTERS

Theo đánh giá của một số nhà quan sát cũng như khán giả, lễ trao giải năm nay tạo nên kết quả vừa vặn bởi những người chiến thắng cho thấy họ xứng đáng với giải thưởng và có tầm ảnh hưởng trong cộng đồng của mình. Đội ngũ tổ chức chương trình cũng cho thấy nỗ lực lắng nghe góp ý từ công chúng bằng cách mài giũa những điểm chưa hoàn thiện và hạn chế sai sót. Thế nhưng cũng bởi vậy mà Oscar lần thứ 98 vấp phải những đánh giá là khá an toàn, dè dặt, mất đi sự kịch tính mà một lễ trao giải cần có để thu hút lượng khán giả trẻ đang ngày càng kém mặn mà với những giải thưởng lâu đời.