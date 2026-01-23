'Sinners' lập kỷ lục đề cử Oscar 2026

'Sinners' dẫn đầu đề cử Oscar 2026

Sinners nhận 16 đề cử ở Oscar 2026 ẢNH: WARNER BROS. PICTURE

Tối 22.1 (theo giờ Việt Nam), danh sách đề cử cho lễ trao giải Oscar lần thứ 98 chính thức được bộ đôi diễn viên Danielle Brooks - Lewis Pullman công bố từ nhà hát Samuel Goldwyn, thuộc Beverly Hills, California (Mỹ).

Bộ phim kinh dị Sinners của đạo diễn Ryan Coogler làm nên kỷ lục mới khi nhận tới 16 đề cử tại đường đua tranh tượng vàng năm nay. Đây là bộ phim nhận được nhiều đề cử nhất trong lịch sử giải thưởng, vượt qua kỷ lục 14 đề cử mà All About Eve (1950), Titanic (1997) và La La Land (2016) từng nắm giữ trước đó. Tác phẩm kể câu chuyện ma cà rồng táo bạo và đẫm máu lấy bối cảnh miền Nam nước Mỹ, đang cạnh tranh ở các hạng mục quan trọng: Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất…

Trước khi gây chú ý ở Oscar, Sinners được Hội đồng phê bình quốc gia và Viện phim Mỹ cho vào danh sách 10 bộ phim hàng đầu 2025. Tác phẩm cũng giành được 4 giải thưởng tại Critics' Choice Awards và có 2 chiến thắng tại Quả cầu vàng vừa qua.

Sau Quả cầu vàng, Leonardo DiCaprio và Timothée Chalamet tiếp tục cạnh tranh ở Oscar ẢNH: WARNER BROS. PICTURE, A24

Trong khi đó, One Battle After Another - bộ phim vừa đại thắng Quả cầu vàng 2026, tiếp tục là ứng cử viên nổi bật ở cuộc đua Oscar năm nay khi ghi danh ở 13 hạng mục. Đường đua Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tiếp tục là cuộc cạnh tranh căng thẳng của hai ứng viên nổi bật nhất mùa giải thưởng năm nay là Leonardo DiCaprio (phim One Battle After Another) và Timothée Chalamet (phim Marty Supreme) bên cạnh những cái tên: Ethan Hawke (phim Blue Moon), Michael B. Jordan (phim Sinners) và Wagner Moura (phim The Secret Agent).

Hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất chứng kiến cuộc cạnh tranh của Jessie Buckley (phim Hamnet) với loạt đối thủ: Rose Byrne (phim If I Had Legs I'd Kick You), Kate Hudson (phim Song Sung Blue), Renate Reinsve (phim Sentimental Value) và Emma Stone (phim Bugonia).

Chloé Zhao, người từng đoạt tượng vàng Oscar cho Đạo diễn xuất sắc nhất với tác phẩm Nomadland, tiếp tục nhận đề cử tương tự nhờ phim Hamnet. Những ứng viên nổi bật khác ở hạng mục này gồm: Ryan Coogler (phim Sinners), Paul Thomas Anderson (phim One Battle After Another), Joachim Trier (phim Sentimental Value) và Josh Safdie (phim Marty Supreme).

Bất ngờ ở Oscar 2026

F1 gia nhập đường đua Phim hay nhất ở Oscar 2026 ẢNH: WARNER BROS. PICTURE

Cuộc đua Phim hay nhất ở Oscar 2026 chứng kiến sự xuất hiện của F1 (phim về đua xe tốc độ cao có Brad Pitt đóng chính). Đây được xem là một trong những bất ngờ của bảng đề cử năm nay. Tác phẩm sẽ cạnh tranh cùng Sinners, One Battle After Another, Frankenstein, Bugonia, Hamnet, Marty Supreme, Sentimental Value, Train Dreams và The Secret Agent ở đường đua khốc liệt này.

Một bất ngờ gây sốc khác là Wicked: For Good không nhận được đề cử nào ở Oscar năm nay dù giành tới 10 đề cử ở mùa trước. Đáng nói, trước đó, phần phim này đã ghi tên vào danh sách rút gọn ở 8 hạng mục. Ngoài ra, Paul Mescal, người nhận được nhiều lời khen ngợi cho vai diễn William Shakespeare trong Hamnet cũng không được ghi tên vào bảng đề cử diễn xuất.

Bên cạnh đó, năm nay là năm đầu tiên Oscar vinh danh các đạo diễn tuyển chọn diễn viên qua hạng mục Best Casting. Danh sách đề cử đầu tiên bao gồm Nina Gold (phim Hamnet), Jennifer Venditti (phim Marty Supreme), Cassandra Kulukundis (phim One Battle After Another), Francine Maisler (phim Sinners) và Gabriel Domingues (phim The Secret Agent).

Danh hài Conan O'Brien tiếp tục dẫn dắt Oscar 2026 ẢNH: AFP

Lễ trao giải Oscar lần thứ 98 dự kiến diễn ra tại nhà hát Dolby, Los Angeles (Mỹ) vào ngày 15.3 tới. Sự kiện năm nay tiếp tục được dẫn dắt bởi nghệ sĩ Conan O'Brien.

Theo Variety, Oscar 2026 diễn ra trong bối cảnh nền công nghiệp điện ảnh Mỹ đang vật lộn với tác động của việc sáp nhập doanh nghiệp, khi các hãng phim huyền thoại như MGM, 20th Century Fox và giờ là Warner Bros. bị bán cho các tập đoàn lớn. Sự kiện cũng được tổ chức khi doanh thu phòng vé chưa thể phục hồi như trước đại dịch Covid-19, thêm vào đó là mối đe dọa từ các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, dự kiến dẫn đến tình trạng cắt giảm nhân sự ở một số lĩnh vực trong ngành.

Trước khi các đề cử được công bố, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ - Lynette Howell Taylor, đã ám chỉ đến những thay đổi sâu rộng này. "Chúng tôi tin tưởng sâu sắc rằng trái tim của điện ảnh luôn luôn và mãi mãi mang đậm tính nhân văn", bà nói.