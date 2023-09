'One Piece' bản người đóng bùng nổ toàn cầu

Ra mắt khán giả trên Netflix ngày 31.8, phim One Piece ngay lập tức được tờ Hollywood Reporter chọn vào danh sách những phim, loạt phim trực tuyến xuất sắc để xem trong ngày lễ Lao động Mỹ diễn ra vào cuối tuần qua. Danh sách tờ này chọn gồm 10 phim.

Và One Piece là một trong những phim xuất sắc nhất được "điểm mặt chỉ tên" bên cạnh các phim khác như Ahsoka (chiếu trên nền tảng Disney+, đây là series mới nhất trong "vũ trụ" phim Star Wars), Below Deck (nền tảng Peacock), Justified: City Primeval (chiếu trên Hulu), mùa 3 của Reservation Dogs (cũng chiếu trên Hulu).

Phim One Piece nhận về nhiều phản hồi tích cực từ khán giả quốc tế lẫn Việt Nam sau khi chiếu NETFLIX

Phim điện ảnh được đề xuất trong danh sách này có Jaws (tất cả các phần phim, đều chiếu trên Netflix, đây là thương hiệu phim kinh điển về cá mập ra mắt lần đầu năm 1975, do Steven Spielberg chỉ đạo), Indiana Jones and the Dial of Destiny (dịch vụ chiếu phim theo yêu cầu - VOD, phim do James Mangold chỉ đạo), phim Asteroid City (hiện chiếu trên Peacock, tác phẩm này của đạo diễn Wes Anderson chiếu rạp và tranh giải tại Liên hoan phim Cannes hồi tháng 6), The Flash (hiện đang chiếu trên Max, phim do Andy Muschietti đạo diễn, ra rạp tháng 6) và How to Blow Up a Pipeline (chiếu trên Hulu, do Daniel Goldhaber chỉ đạo, chiếu rạp năm 2022).

Hiện tại, One Piece là một trong những loạt phim chuyển thể từ truyện tranh (manga) đang "làm mưa làm gió" trên nền tảng trực tuyến. Tạp chí Forbes cho biết đây là series hiếm hoi của Netflix (nếu so với những series khác sau khi đã chiếu hết thời gian của nó) cán mốc 10.000 lượt đánh giá tích cực từ khán giả trên trang Rotten Tomatoes (mức chấm 95%) chỉ sau vài ngày ra mắt! Ở mục những nhà phê bình, phim nhận mức chấm 83%, đạt chứng nhận "tươi", đang đứng đầu danh sách loạt phim ăn khách nhất do Rotten Tomatoes bình chọn.

One Piece nhận về hơn 10.000 lượt đánh giá từ khán giả - một trong những series hiếm hoi của Netflix làm được "kỳ tích" này CHỤP MÀN HÌNH

Trên IMDb, phim nhận mức chấm 8,5/10 CHỤP MÀN HÌNH

Điểm số dao động của One Piece trên trang Metacritic CHỤP MÀN HÌNH

Nhìn qua những trang tổng hợp thông tin phim khác, One Piece cũng cho thấy sức hút rất lớn đối với khán giả - cả những người hâm mộ lâu năm của thương hiệu này cũng như khán giả lần đầu xem qua. Trên IMDb, phim nhận điểm tốt là 8,5/10 từ tổng cộng hơn 38.000 lượt đánh giá. Nhìn sang trang Metacritic, One Piece nhận mức chấm 6,7/10 từ các nhà phê bình và 7,8/10 ở phần khán giả đại chúng. Nguyên nhân điểm số ở trang này không cao như những trang khác là số lượng người viết đánh giá ít và điểm số có trang chấm rất cao, có trang chấm rất thấp.

Ở Việt Nam, One Piece cũng nhận về những phản hồi tích cực. Nhiều bài viết trên các trang mạng xã hội đến từ các hội nhóm, diễn đàn chuyên bàn luận về thương hiệu này nhận xét phim được đầu tư kỹ lưỡng, chất lượng chuyển thể tốt hơn mong đợi và tốt hơn so với những dự án người đóng trước đây mà Netflix từng chuyển thể.