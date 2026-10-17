One UI 10 hé lộ với những thay đổi 'chưa từng có'

Samsung được cho là đang tiến hành thử nghiệm phiên bản giao diện One UI 10 tiếp theo trong các phòng thí nghiệm của mình. Giờ đây, một nguồn tin nội bộ tiết lộ thông tin về những thay đổi "quan trọng" và "chưa từng có" sẽ đến với phiên bản này.

One UI 10 là một bản cập nhật đầy hứa hẹn cho người hâm mộ thiết bị Galaxy ẢNH: SAMSUNG

Theo thông tin từ Ice Universe, một nguồn tin uy tín trên X, One UI 10 sẽ mang đến "những thay đổi đáng kể, chưa từng có tiền lệ". Mặc dù chi tiết cụ thể về những thay đổi này chưa được tiết lộ, nhưng có thể thấy Samsung đang chuẩn bị cho một cuộc cải tổ lớn về thiết kế, khả năng sử dụng và tính dễ tiếp cận.

Samsung đang thực hiện các nỗ lực sớm cho One UI 10

Với tên mã nội bộ Galaxy OS, One UI 10 sẽ được xây dựng trên nền tảng Android 18 và dự kiến ra mắt lần đầu tiên trên dòng Galaxy Z Fold9 vào nửa cuối năm 2027. Nhằm mang đến trải nghiệm người dùng cá nhân hóa hơn, Samsung đang hợp tác chặt chẽ với Google để phát triển "kiến trúc được thiết kế lại".

Khi mà nhu cầu cải thiện độ ổn định và hiệu ứng chuyển động giao diện ngày càng tăng, Samsung đã có những bước tiến đáng kể trong hai năm qua. Tuy nhiên, nhiều người dùng trung thành vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào sản phẩm hệ điều hành của hãng, đặc biệt khi nhiều phiên bản One UI liên tục trì hoãn phát hành. Hơn nữa, Galaxy OS có thể chỉ là một chiêu trò quảng cáo chứ không phải là một sản phẩm thay thế hoàn toàn.

Trước khi ra mắt One UI 10, Samsung sẽ phát hành One UI 9.5 dựa trên Android 17, phiên bản sẽ được phát hành cùng với dòng Galaxy S27 vào đầu năm sau. Bản cập nhật Beta đầu tiên của One UI 9.5 dự kiến sẽ ra mắt trên dòng Galaxy S26 vào tháng 12 năm nay, trước khi bản cập nhật chính thức được phát hành vào quý 1/2027.