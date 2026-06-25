One UI 9 hé lộ manh mối 'tai thỏ' sắp bị khai tử trên Galaxy Tab

Từ trước đến nay, người hâm mộ Samsung luôn thắc mắc tại sao hãng vẫn giữ thiết kế 'tai thỏ' hoặc đặt camera ở viền trên máy tính bảng thay vì đổi sang dạng đục lỗ như smartphone. Tuy nhiên, một vài hiệu ứng chuyển động khi xoay màn hình mới vừa được phát hiện trong bản thử nghiệm One UI 9 (Android 17) đang ngầm gợi ý về một sự thay đổi lớn.

Nghi vấn từ hiệu ứng phần mềm độc quyền trên One UI 9

Các hiệu ứng này mô tả một thiết bị có ngoại hình giống máy tính bảng với camera trước dạng 'nốt ruồi' đổi mới. Cụ thể, một hiệu ứng hiển thị camera nằm chính giữa cạnh dài của màn hình, trong khi hiệu ứng còn lại cho thấy camera xuất hiện ở chính giữa cạnh ngắn.

Samsung sắp có máy tính bảng mới với thiết kế màn hình đục lỗ ẢNH: SAMMOBILE

Đáng chú ý, các chuyên gia hoàn toàn không tìm thấy những hiệu ứng chuyển động xoay này trên phiên bản One UI 8.5 trước đó. Chi tiết này chứng minh rằng chúng được đội ngũ kỹ thuật thiết kế riêng biệt cho hệ điều hành One UI 9 thế hệ mới. Mặc dù vậy, một vài hiệu ứng ẩn bên trong phần mềm thử nghiệm chưa thể coi là bằng chứng đanh thép khẳng định sự tồn tại của thiết bị. Ông lớn công nghệ Hàn Quốc thường xuyên có thói quen sử dụng các hình ảnh minh họa chung chung cho màn hình hướng dẫn thay vì sản phẩm thực tế.

Do đó, giới công nghệ hiện tại vẫn chỉ xem thiết kế màn hình 'nốt ruồi' này là một khả năng thú vị chưa được xác thực hoàn toàn. Nhưng nếu Samsung thực sự thực hiện bước chuyển dịch lịch sử này trên các dòng máy tính bảng, One UI 9 chính là manh mối rò rỉ đầu tiên. Giới chuyên môn sẽ tiếp tục theo dõi sát sao các bản cập nhật tiếp theo để tìm kiếm thêm những bằng chứng phần cứng rõ ràng hơn. Người dùng yêu thích màn hình đục lỗ tối ưu không gian hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào sự lột xác này.

Về thời gian trình làng, người dùng chắc chắn sẽ không thể chứng kiến bất kỳ mẫu máy tính bảng Galaxy mới nào tại sự kiện Unpacked diễn ra vào tháng 7. Theo truyền thống, Samsung luôn ra mắt các dòng máy tính bảng flagship tách biệt hoàn toàn với điện thoại màn hình gập và thường chọn thời điểm muộn hơn vào cuối năm. Chính vì vậy, một chiếc máy tính bảng tiềm năng sở hữu màn hình đục lỗ 'nốt ruồi' độc đáo như trên có lẽ phải chờ đến một ngày khác mới chính thức lộ diện. Người hâm mộ sẽ phải kiên nhẫn đợi thêm một thời gian để nhận được thông tin xác nhận chính thức.