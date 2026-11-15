One UI 9 là bản nâng cấp lớn cuối cùng của Galaxy S23

Samsung đã phát hành One UI 9 (Android 17) cho loạt thiết bị gồm Galaxy S23, S23+ và S23 Ultra tại Hàn Quốc ngày 14.10, sau đó mở rộng sang châu Âu và cập nhật cho Z Fold5, Z Flip5 tại Mỹ vào ngày 23.10.

Theo SamMobile, dựa trên chia sẻ của chuyên gia rò rỉ Tarun Vats, đại diện Samsung xác nhận đây là lần nâng cấp Android cuối cùng của những thiết bị này. Danh sách 'dừng chân' ở phiên bản One UI 9 còn có Galaxy S23 FE, A54, A34, M54 và Galaxy Tab S9.

One UI 9 là bản cập nhật lớn cuối cùng của các thiết bị Galaxy ra mắt năm 2023

Lộ trình này đúng chính sách đầu năm 2022 của Samsung về bốn thế hệ nâng cấp Android và 5 năm cung cấp bản vá bảo mật. Ra mắt cùng Android 13, các mẫu máy 2023 đã nhận đủ 4 lần nâng cấp khi lên Android 17. Hiện Galaxy S23 FE chưa có lịch phát hành One UI 9, còn mẫu S23 khó nhận được One UI 9.5 theo tiền lệ dòng S22.

Loạt thiết bị Samsung đời 2023 như Galaxy S23 hay Z Fold5 dừng nâng cấp ở Android 17 (One UI 9) ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH EXPERT REVIEW

Trên Galaxy S23, One UI 9 bổ sung bảng điều khiển nhanh tùy biến sâu hơn, cải tiến Samsung DeX, Samsung Notes, trợ năng và cảnh báo quyền riêng tư vị trí tích hợp AI. Bốn tính năng Galaxy AI mới (My FanCam, Now Nudge, thẻ Now Brief tùy chỉnh, Call Brief) đều bị cắt, riêng S23 Ultra chỉ thêm tính năng cuộn xem hội thoại trong tính năng phiên dịch Interpreter. Trước đó, nhiều người dùng S23 phản ánh lỗi sọc xanh hoặc hồng màn hình khi nâng lên One UI 8.5 tháng 5.

Dù ngừng nâng cấp hệ điều hành, nhưng các mẫu Galaxy 2023 vẫn nhận bản vá bảo mật tới năm 2028, mở đầu bằng bản vá tháng 10.2026 sửa 79 lỗ hổng trên S23. Máy khóa mạng có thể chỉ nhận cập nhật theo quý thay vì hằng tháng. Năm 2028 là mốc muộn nhất để chủ nhân dòng điện thoại này đổi máy, nhằm đảm bảo an toàn cho ứng dụng ngân hàng và email công việc.

Có thể thấy, chính sách 7 thế hệ của hệ điều hành và 7 năm bảo mật được áp dụng từ đầu năm 2024 không áp dụng cho Galaxy S23. Trong khi đó, Galaxy S26 nhận được One UI 9 từ tháng 9.2026 và sẽ được hỗ trợ đến tận năm 2033.