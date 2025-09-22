Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

One UI 9 lộ diện: Những mẫu Galaxy nào sẽ được cập nhật?

Kiến Văn
Kiến Văn
22/09/2025 07:34 GMT+7

One UI 9, giao diện người dùng chính tiếp theo của Samsung, đã được xác nhận thông qua một bản dựng phần mềm bị rò rỉ.

Sự xuất hiện của One UI 9 khiến không ít người dùng thiết bị Galaxy đặt câu hỏi về việc liệu thiết bị của họ có đủ điều kiện nhận bản cập nhật quan trọng này hay không. Mặc dù Samsung chưa chính thức xác nhận thông tin, lời giải đáp cho câu hỏi này dường như đang được vén màn.

One UI 9 lộ diện: Những mẫu Galaxy nào sẽ được cập nhật? - Ảnh 1.

One UI 9 hứa hẹn mang đến nhiều cải tiến

ẢNH: ANDROID CENTRAL

Theo chính sách cập nhật phần mềm của Samsung, các thiết bị sẽ nhận được các bản cập nhật Android lớn dựa trên thời điểm ra mắt và thời hạn hỗ trợ đã cam kết. Các thiết bị cao cấp thường được cập nhật trong 7 năm, trong khi các mẫu máy tầm trung được hỗ trợ trong khoảng 4 - 5 năm.

Danh sách các thiết bị Galaxy dự kiến nhận được One UI 9

One UI 9 sẽ dựa trên phiên bản Android mới nhất (hiện là Android 16), do đó bất kỳ thiết bị nào nằm trong khung thời gian hỗ trợ của Samsung và có khả năng xử lý các tính năng mới đều sẽ nhận được bản cập nhật. Danh sách dự kiến như sau:

  • Dòng sản phẩm chủ lực: Galaxy S22 (S22, S22+, S22 Ultra), Galaxy S23 (S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE), Galaxy S24 (S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE) và Galaxy S25 (S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge, S25 FE).
  • Dòng Galaxy A tầm trung: Galaxy A35 5G, A25 5G, A15 5G, A16 5G, A26 5G và A36 5G.
  • Dòng Galaxy Z Fold/Z Flip: Galaxy Z Fold 5, Z Fold 6, Z Fold 7, Z Flip 5, Z Flip 6 và Z Flip 7.
  • Máy tính bảng Galaxy: Galaxy Tab S9 (S9, S9+, S9 Ultra, S9 FE) và Galaxy Tab S10 (S10, S10+, S10 Ultra).

Những mong đợi với One UI 9

Các rò rỉ ban đầu cho thấy One UI 9 sẽ mang lại nhiều cải tiến đáng kể, bao gồm tích hợp AI (trí tuệ nhân tạo) nâng cao, kiểm soát quyền riêng tư tốt hơn và giao diện người dùng được cải tiến. Samsung dường như đang tập trung vào việc tích hợp Gemini AI sâu hơn để nâng cao trải nghiệm người dùng trên tất cả các dòng thiết bị.

Lưu ý rằng chính sách cập nhật phần mềm của Samsung có thể thay đổi và phạm vi áp dụng có thể khác nhau tùy theo khu vực. Để biết thông tin mới nhất về trạng thái cập nhật của thiết bị cụ thể, người dùng nên kiểm tra trang web hỗ trợ chính thức của Samsung hoặc ứng dụng Samsung Members trên thiết bị của mình.

