Giao diện người dùng One UI 9.5 của Samsung đã âm thầm ẩn một tính năng mới mang tên "Safe Shipping" nhằm tự động tiêu hao pin trước khi thiết bị được gửi đi sửa chữa. Mặc dù đây là điều có thể khiến một số người dùng khó chịu, nhưng Samsung đã thử nghiệm tính năng này nhằm đảm bảo việc sửa chữa các thiết bị Galaxy diễn ra an toàn và liền mạch hơn.

Safe Shipping là tính năng gợi nhớ đến Prepare to Ship mà Apple áp dụng trên iPhone 18 Pro Max mới đây ẢNH: SAMMOBILE

Trong phiên bản One UI 9.5 Beta 1, tính năng Safe Shipping được tích hợp trong ứng dụng Device Care phiên bản 13.9.00.12. Theo các phân tích mã gần đây, cơ chế này sẽ buộc bộ xử lý của điện thoại Galaxy thực hiện các phép tính nền khi màn hình tắt, dẫn đến việc pin dần hao hụt cho đến khi dung lượng giảm xuống 89% hoặc thấp hơn, với điện áp đạt 4.320 mV.

Khi chế độ này được kích hoạt, mức bảo vệ pin của điện thoại sẽ bị khóa ở mức 80%. Điều đó có nghĩa người dùng không thể vượt qua giới hạn này thông qua các cài đặt thông thường, các nút chuyển đổi nhanh hay các chế độ tự động cho đến khi chế độ Safe Shipping được tắt một cách rõ ràng. Hệ thống cũng sẽ hiển thị cảnh báo nhiệt độ và thông báo liên tục để người dùng theo dõi hoặc hủy bỏ quá trình xả pin nhằm tránh tình trạng quá nhiệt.

Thông báo này có thể không nằm trong menu cài đặt chính mà sẽ xuất hiện trong ứng dụng Warranty Care của Samsung hoặc Maintenance Mode của Android, ngay trước khi người dùng gửi thiết bị đi sửa chữa.

Không phải mọi điện thoại chạy One UI 9.5 đều có Safe Shipping

Được biết, vấn đề về pin đang trở thành một thách thức lớn đối với các nhà sản xuất smartphone. Các quy định hàng không và chuyển phát nhanh toàn cầu yêu cầu xử lý nghiêm ngặt đối với pin lithium-ion có dung lượng vượt quá 20 watt-giờ (Wh). Mặc dù Samsung đã giữ dung lượng pin tối đa 5.000 mAh cho các dòng Ultra cao cấp, nhưng các chứng nhận từ cơ quan quản lý cho thấy Galaxy S27 Ultra sắp ra mắt sẽ vượt qua giới hạn này với dung lượng lên đến 21,37 Wh.

Khi pin còn 89%, năng lượng hoạt động của thiết bị sẽ giảm xuống còn khoảng 19Wh, giúp điện thoại vẫn đáp ứng các quy định vận chuyển mà không cần giấy tờ chuyên dụng về hàng hóa nguy hiểm. Đây là tính năng tương tự như tùy chọn Prepare to Ship mà Apple đã triển khai cho iPhone 18 Pro Max.

Với sự phát triển của công nghệ pin silicon-carbon, sẽ không bất ngờ khi các chế độ xả pin được điều khiển bằng phần mềm như vậy có thể sẽ trở thành tiêu chuẩn trên mọi hệ điều hành Android trong tương lai.