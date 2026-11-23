Theo BGR, bản cập nhật One UI 9.5 mang đến tính năng App Lock mới giúp hạn chế truy cập bằng sinh trắc học hoặc mật mã mà không cần phần mềm bên thứ ba. Đáng chú ý, tính năng này cho phép tự động bật màn hình chống nhìn trộm (Privacy Display) mỗi khi người dùng mở một ứng dụng đã khóa.

One UI 9.5 giúp màn hình chống nhìn trộm Galaxy S26 Ultra linh hoạt hơn

Trước đó, việc bật Privacy Display khiến người xung quanh nhìn từ hai bên chỉ thấy màn hình tối đen, nhưng lại gây bất tiện khi chủ máy muốn chia sẻ nội dung cho người khác xem. Nhờ One UI 9.5, người dùng Galaxy S26 Ultra có thể ẩn riêng ứng dụng ngân hàng và giữ hiển thị bình thường với các ứng dụng xem video trực tuyến. Bản cập nhật hiện ở giai đoạn thử nghiệm và dự kiến phát hành ổn định vào đầu năm 2027.

Màn hình chống nhìn trộm trên S26 Ultra linh hoạt hơn trên One UI 9.5 ẢNH: SAMSUNG

Dù khắc phục được sự bất tiện khi sử dụng, One UI 9.5 vẫn chưa thể giải quyết nhược điểm về độ rõ nét của Privacy Display trên Galaxy S26 Ultra. Các chuyên gia thử nghiệm phần cứng tại LTT Labs chỉ ra rằng độ sáng và độ sắc nét điểm ảnh đều giảm khi bật tính năng này, đặc biệt rõ ở chế độ Maximum Privacy Display ngay cả khi nhìn trực diện.

Ngoài ra, các bài thử nghiệm so sánh cũng cho thấy Galaxy S26 Ultra có độ sáng tối đa thấp hơn so với S25 Ultra. Sự chênh lệch này diễn ra ngay cả trong điều kiện người dùng đã tắt hoàn toàn tính năng Privacy Display.

Samsung vẫn cần tiếp tục cải tiến công nghệ bảo mật màn hình để bảo toàn trọn vẹn trải nghiệm nhìn của người dùng trong khi ngăn chặn ánh mắt tò mò. Trong thời gian chờ đợi, chủ sở hữu thiết bị có thể thực hiện một số tinh chỉnh hiển thị đơn giản để bù đắp phần nào các hạn chế hiện tại.