Ông bí thư bán nhà, bán bò để xây dựng làng quê

Về quê thực hiện di nguyện của mẹ

Người mà bà con thường trân trọng nhắc đến là ông Mai Văn Tường, Bí thư Chi bộ thôn Tân Vĩnh Cần. Ở tuổi 53, ông Tường đã có thâm niên 8 năm làm cán bộ thôn và cũng chừng ấy năm ông giúp thôn trở thành điểm sáng trong mọi phong trào.

Ông Mai Văn Tường bán đi căn nhà bố mẹ để lại, trích 250 triệu đồng xây dựng đền Thần Nông ẢNH: PHẠM ĐỨC

Trước khi trở thành vị "thuyền trưởng" của thôn Tân Vĩnh Cần, ông Tường có nhiều năm sinh sống ở xã Nâm N'Đir, và từng giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN xã Nâm N'Đir (H.Krông Nô, Đắk Nông cũ; nay là xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng). Đến năm 2014, vì lý do cá nhân nên ông viết đơn xin nghỉ việc, rời miền đất Tây nguyên đã gắn bó như máu thịt để trở về quê nhà Hà Tĩnh.

"Mẹ tôi khi còn sống có nguyện vọng muốn tôi quay trở về quê nhà để ở nhưng đáng tiếc là khi chưa kịp thực hiện thì bà đã qua đời. Là con út, ở quê lại không có ai chăm lo hương khói nên tôi cảm thấy rất áy náy. Khi tôi xin nghỉ việc, các cấp lãnh đạo cũng động viên, cho thêm thời gian suy nghĩ. Nhưng vì di nguyện của người mẹ quá cố nên tôi muốn thực hiện được di nguyện ấy", ông Tường nói. Sắp xếp ổn thỏa, ông trở về quê một mình, còn vợ và 3 con của ông vẫn ở lại chốn cũ. Ông sống trong căn nhà của bố mẹ để lại ở thôn Tân Vĩnh Cần, hằng ngày chăm lo vườn tược, chăn nuôi heo và làm hơn 1 mẫu ruộng.

Bà Đặng Thị Hương, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Tân Vĩnh Cần, nói rằng khi ông Tường trở về quê nhà sinh sống, dù không còn làm cán bộ nhưng ông vẫn luôn là người đảng viên gương mẫu, sống chan hòa với bà con lối xóm và nhiệt tình trong mọi công việc của tập thể. "Bằng kinh nghiệm vốn có về công tác Đảng và dân vận, ông thường xuyên tham mưu cho cấp ủy cơ sở về xây dựng các nghị quyết mang tính đột phá và đẩy mạnh khối đại đoàn kết toàn dân", bà Hương chia sẻ.

Với những đóng góp hiệu quả, ông Tường được chi bộ và người dân tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận, công an viên thôn Tân Vĩnh Cần vào năm 2019. Ông Tường tâm niệm: "Làm cán bộ thì phải luôn xung phong đi đầu, bước trước; nói được phải làm được. Đặc biệt, bản thân phải biết hy sinh, mọi quyền lợi đều vì người dân, tập thể trước hết. Để bà con nghe theo thì bản thân còn phải biết nêu gương, không ngại khó, ngại khổ".

Ông bí thư đã bắt đầu nhiệm kỳ bằng những suy nghĩ đó, với nhiệm vụ đầu tiên được cấp trên giao là đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới để đưa thôn Tân Vĩnh Cần trở thành khu dân cư kiểu mẫu.

B ÁN BÒ, BÁN NHÀ VÌ VIỆC CHUNG

Ông Tường nói rằng trước khi bước vào việc chỉnh trang cơ sở hạ tầng, do thôn không có kinh phí để thực hiện nên ông đã bán bò, dốc toàn bộ 70 triệu đồng vừa có được để mua vật liệu và thuê máy móc về làm.

Ông Tường hiện là Bí thư Chi bộ thôn Tân Vĩnh Cần ẢNH: PHẠM ĐỨC

"Trong quá trình xây dựng, xã cũng hứa sẽ hỗ trợ 200 triệu đồng nhưng khi nào hoàn thành xong thì mới được quyết toán. Tôi bảo bà con cứ làm với tôi đi, nếu sau này khấu trừ chi phí còn dư thì tôi lấy lại, còn không thì tôi hiến tặng luôn. Nhờ sự đồng lòng của bà con, từ năm 2020 - 2021, tôi đã vận động được khoảng 4 tỉ đồng để xây dựng nông thôn mới. Cuối năm 2021, thôn Tân Vĩnh Cần chính thức được công nhận là khu dân cư kiểu mẫu của tỉnh", ông Tường tự hào kể lại.

Mục tiêu đã đạt được, người dân thôn Tân Vĩnh Cần tiếp tục đề xuất nguyện vọng khôi phục lại đền Thần Nông, không gian tâm linh gắn kết cộng đồng của thôn nhưng đã bị hư hại, xuống cấp. Sau cuộc họp thôn, kinh phí xây dựng lại đền đã được tính toán, dự trù khoảng 1,5 tỉ đồng. Con số này thực sự quá lớn đối với một làng quê.

Bà Nguyễn Thị Lan (55 tuổi, người dân ở thôn) cho hay để có tiền xây dựng đền, ông Tường đã bán đi căn nhà mà bố mẹ để lại, trích ra 250 triệu đồng để ủng hộ. Ông cũng vận động bà con trong thôn tự nguyện đóng góp, rồi kêu gọi thêm con em làm ăn xa quê hưởng ứng. "Có lúc chúng tôi nghĩ công trình này sẽ dở dang. Không ngờ đền Thần Nông được hoàn thành khang trang đúng như kỳ vọng, mà trước hết là nhờ có tấm lòng quảng đại của ông Tường", bà Lan bộc bạch.

Ông Trần Hậu Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Bình, đánh giá ông Tường là cán bộ thôn đầy nhiệt huyết, trách nhiệm trong mọi công việc. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, ông vừa là người cán bộ luôn cống hiến hết sức mình, vừa là người sẵn sàng bán tài sản để làm việc tập thể, cộng đồng. Từ năm 2020 - 2025, ông đã vận động được hơn 10 tỉ đồng để xây dựng các công trình văn hóa tâm linh, khu vui chơi và nâng cấp mở rộng hạ tầng giao thông. Trong những năm qua, xã và tỉnh cũng đã tặng nhiều bằng khen để tuyên dương công lao đóng góp của ông Tường. Vừa qua, ông được xã vinh danh là cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025.