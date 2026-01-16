Ông Đặng Ngọc Điệp làm Thứ trưởng Bộ NN-MT

Chiều 16.1, tại Hà Nội, Bộ NN-MT đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Đặng Ngọc Điệp, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, giữ chức Thứ trưởng Bộ NN-MT.

Ông Đặng Ngọc Điệp (bên trái) nhận quyết định bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ NN-MT ẢNH: ĐÌNH TRUNG

Như vậy, đến thời điểm này, bộ máy lãnh đạo Bộ NN-MT gồm: Bộ trưởng Trần Đức Thắng và 9 Thứ trưởng: Nguyễn Hoàng Hiệp, Phùng Đức Tiến, Hoàng Trung, Võ Văn Hưng, Nguyễn Thị Phương Hoa, Lê Công Thành, Nguyễn Thanh Nam, Nguyễn Quốc Trị và Đặng Ngọc Điệp. Trong đó, ông Đặng Ngọc Điệp là thứ trưởng trẻ nhất.

Theo Bộ trưởng Trần Đức Thắng, ông Đặng Ngọc Điệp được bổ nhiệm làm Thứ trưởng là niềm vui chung của Bộ NN-MT khi có thêm một cán bộ lãnh đạo giàu kinh nghiệm.

Tân Thứ trưởng Đặng Ngọc Điệp là cán bộ từng làm việc tại Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, giữ chức Phó chánh văn phòng Thanh tra Chính phủ và có nhiều năm công tác trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường.

Tại Bộ TN-MT trước đây và Bộ NN-MT hiện nay, ông Đặng Ngọc Điệp từng trải qua vị trí: Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng ghi nhận, trong suốt quá trình công tác, Thứ trưởng Đặng Ngọc Điệp luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, thể hiện năng lực lãnh đạo, quản lý, tham mưu; có tinh thần trách nhiệm cao, giữ gìn và phát huy sự đoàn kết, thống nhất trong cơ quan, đơn vị.

Chia sẻ tại lễ nhận quyết định bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ NN-MT, ông Đặng Ngọc Điệp cam kết sẽ cùng Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo bộ đoàn kết, thống nhất, sát cánh cùng Bộ trưởng thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao cho ngành nông nghiệp và môi trường.

Tân Thứ trưởng Bộ NN-MT Đặng Ngọc Điệp khẳng định sẽ dốc hết tâm sức, trí tuệ và trách nhiệm để triển khai tầm nhìn phát triển ngành theo hướng xanh, bền vững; xây dựng nông nghiệp sinh thái, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên; luôn nêu cao tinh thần đổi mới, quyết liệt trong hành động; không ngừng trau dồi kiến thức, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công.