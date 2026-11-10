Ông Đinh Văn Nơi đến tận nhà dân vận động trả đất rừng phòng hộ

Trả lại đất rừng, giữ trọn nghĩa tình

Trong chuyến công tác cơ sở mới đây, ông Đinh Văn Nơi đã đến thăm gia đình ông Nguyễn Văn Dũng (50 tuổi, ở tổ 1, khu phố Suối Lớn Dương Tơ, đặc khu Phú Quốc). Đây là một trong những hộ dân vừa tự nguyện trả lại diện tích đất rừng phòng hộ sau khi được lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động.

Qua trao đổi với ông Đinh Văn Nơi, Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư đặc khu Phú Quốc, ông Nguyễn Văn Dũng (phải) đồng thuận hoàn trả lại phần đất rừng phòng hộ cho Nhà nước quản lý ẢNH: CTV

Theo Hạt Kiểm lâm khu vực II, qua kiểm tra, xác minh, trong quá trình canh tác gia đình ông Dũng đã lấn chiếm 1.891 m² đất rừng phòng hộ. Phần diện tích này nằm tiếp giáp với đất gia đình đang canh tác, trồng cây ăn trái. Sau khi được cán bộ kiểm lâm và chính quyền địa phương giải thích rõ nguồn gốc, tính chất pháp lý của khu đất, ông Dũng đã đồng thuận, tự nguyện giao trả mà không phải áp dụng biện pháp cưỡng chế.

Trong cuộc trò chuyện với ông Đinh Văn Nơi, ông Dũng kể gia đình mình đã 5 đời sinh sống trên đảo. Gia đình ông Dũng cũng thuộc diện truyền thống cách mạng khi bà nội ông là Mẹ Việt Nam anh hùng; cha cùng các chú, bác từng tham gia chiến đấu, có người hy sinh trong kháng chiến.

Theo ông Dũng, phần đất gia đình đang sử dụng được tiếp quản từ thế hệ cha mẹ để lại. Do khu vực tiếp giáp đất rừng chưa có mốc giới, biển báo rõ ràng nên trong quá trình phát hoang, canh tác mà chưa biết rõ một phần diện tích đất thuộc đất rừng phòng hộ do Nhà nước quản lý.

"Khi được cơ quan chức năng đến phân tích, vận động, tôi hiểu đó là đất rừng phòng hộ của Nhà nước nên tự nguyện trả lại phần đất đã lấn chiếm", ông Dũng chia sẻ.

Gia đình ông Nguyễn Văn Dũng tự nguyện di dời cây trồng ra khỏi phần đất đã lấn chiếm của rừng phòng hộ ẢNH: CTV

Tại buổi gặp gỡ, ông Đinh Văn Nơi ghi nhận, biểu dương tinh thần tự giác của gia đình; đồng thời mong muốn từ việc làm cụ thể này, ông Dũng tiếp tục vận động những hộ dân xung quanh có hoàn cảnh tương tự hiểu rõ quy định pháp luật, tự nguyện trả lại diện tích đất rừng đã lấn chiếm.

Đặc biệt, khi biết gia đình ông Dũng thuộc diện chính sách, có bà nội là Mẹ Việt Nam anh hùng, ông Nơi đã dành thời gian thắp hương tưởng nhớ ông bà, cha mẹ và những người thân của ông Dũng đã khuất.

Ông Dũng cho biết bản thân bất ngờ và vinh dự khi lãnh đạo đặc khu đến tận nhà thăm hỏi, lắng nghe câu chuyện gia đình.

Sau chỉ đạo quyết liệt của ông Đinh Văn Nơi, công tác kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm đất rừng đã có chuyển biến tích cực ẢNH: C.T.V

Hiện lực lượng chức năng đã tiến hành đo đạc, cắm mốc ranh giới, hỗ trợ gia đình ông Dũng di dời cây trồng khỏi phần đất rừng để bàn giao lại cho Nhà nước. Số cây trồng này sẽ được chuyển sang phần đất hợp pháp của gia đình để tiếp tục canh tác. Ông Dũng cũng cam kết phối hợp chính quyền tuyên truyền, vận động các hộ dân có trường hợp tương tự tự nguyện trả lại đất rừng.

Chuyển biến trong xử lý, bảo vệ đất rừng

Đặc khu Phú Quốc đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ, kéo theo áp lực ngày càng lớn đối với công tác quản lý đất đai, tài nguyên và bảo vệ rừng. Trong bối cảnh đó, việc xử lý những trường hợp lấn chiếm đất rừng không chỉ đòi hỏi sự nghiêm minh của pháp luật mà còn cần phương pháp vận động phù hợp với thực tế từng hộ dân.

Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của ông Đinh Văn Nơi tại Thông báo số 103-TB/VPĐU ngày 23.10.2026 về việc tăng cường xử lý các trường hợp lấn chiếm đất rừng, Hạt Kiểm lâm khu vực II đã phối hợp các tổ công tác địa bàn, Đội Quản lý bảo vệ rừng thuộc Vườn quốc gia Phú Quốc và các đơn vị liên quan tập trung rà soát hồ sơ, kiểm tra thực địa, phân loại từng vụ việc.

Thay vì xử lý đồng loạt, các đơn vị chức năng tiến hành xác minh nguồn gốc đất, hiện trạng sử dụng, đối tượng vi phạm và những yếu tố liên quan để lựa chọn phương án giải quyết theo quy định.

Tính đến ngày 8.11, các Tổ công tác đã thống nhất trong tổng số 699 hồ sơ lấn chiếm đất rừng theo báo cáo ban đầu thì có 408 hồ sơ cần phải rà soát, xử lý. Qua rà soát, kiểm tra thực tế 231 hồ sơ, lực lượng chức năng ghi nhận 7 trường hợp đã hoàn tất bàn giao hiện trạng; 27 trường hợp được vận động cam kết tự nguyện tháo dỡ, di dời công trình, cây trồng; 23 trường hợp khác đủ điều kiện bàn giao hiện trạng.

Ông Nguyễn Văn Dũng chỉ cho ông Đinh Văn Nơi biết nơi gia đình ông Dũng đang ở có 5 đời gắn bó với Phú Quốc, thuộc diện gia đình chính sách ẢNH: C.T.V

Đối với những hồ sơ còn lại, lực lượng chức năng tiếp tục phân loại thành 6 nhóm vụ việc nhằm có phương án xử lý phù hợp. Những trường hợp chưa đủ căn cứ pháp lý sẽ được xác minh, bổ sung tài liệu, đo đạc thực địa trước khi xem xét giải quyết. Cách làm này nhằm bảo đảm việc xử lý vi phạm được thực hiện đúng quy định, đồng thời hạn chế phát sinh khiếu nại, vướng mắc trong quá trình thu hồi, bàn giao đất rừng.