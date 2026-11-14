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    Ông Đỗ Chánh Quang làm Bí thư Đảng ủy phường Hàng Gòn

    Lê Lâm
    Lê Lâm
    Ông Đỗ Chánh Quang, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hàng Gòn làm Bí thư Đảng ủy phường Hàng Gòn, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

    Thành ủy Đồng Nai vừa tổ chức hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Đảng ủy phường Hàng Gòn (thành phố Đồng Nai).

    Ông Đỗ Chánh Quang làm Bí thư Đảng ủy phường Hàng Gòn- Ảnh 1.

    Ông Thái Bảo, Phó bí thư Thành ủy Đồng Nai trao quyết định cho ông Đỗ Chánh Quang

    ẢNH: PHƯƠNG HẰNG

    Theo đó, hội nghị đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc chuẩn y ông Đỗ Chánh Quang, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hàng Gòn giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Hàng Gòn, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

    Ông Đỗ Chánh Quang sinh năm 1978; trình độ chuyên môn kỹ sư xây dựng, cử nhân chính trị học, thạc sĩ quản lý kinh tế; trình độ chính trị cao cấp.

    Ông Đỗ Chánh Quang từng làm Phó trưởng phòng và Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố Long Khánh (tỉnh Đồng Nai cũ). Sau đó làm Phó chủ tịch rồi Chủ tịch UBND thành phố Long Khánh.

    Sau khi sáp nhập Đồng Nai với Bình Phước, ông được giao giữ chức Phó bí thư Đảng ủy phường Hàng Gòn.

    Phường Hàng Gòn được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của phường Xuân Tân và xã Hàng Gòn (thuộc thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai cũ). Địa phương này nổi tiếng với ngôi mộ cự thạch (hầm mộ được ghép từ những phiến đá lớn) có niên đại hơn 2.000 năm.

    Ông Đỗ Chánh Quang làm Bí thư Đảng ủy phường Hàng Gòn- Ảnh 2.

    Phường Hàng Gòn hiện đang là một trong địa phương được quy hoạch nhiều dự án lớn, quan trọng của thành phố Đồng Nai

    ẢNH: LÊ LÂM

    Với vị trí thuận lợi (gần sân bay Long Thành, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, các quốc lộ 1, 20), phường Hàng Gòn đã được quy hoạch nhiều dự án lớn, hứa hẹn sẽ đưa Hàng Gòn "cất cánh" trong tương lai.

    Đó là dự án khu công nghiệp Hàng Gòn có diện tích 305 ha; Khu đô thị Đồi Rìu 180 ha; Khu nghỉ dưỡng cảnh hồ cầu Dầu 60 ha; Khu đô thị, thể dục thể thao 153 ha; Khu sân golf, thương mại dịch vụ 125 ha...

    Ngoài ra phường Hàng Gòn còn được quy hoạch để đặt Trung tâm Nghiên cứu khoa học công nghệ hạt nhân với quy mô 96 ha.

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