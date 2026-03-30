Ông Đỗ Hữu Huy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk

Chiều 30.3, tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Đắk Lắk, các đại biểu đã tiến hành bầu nhân sự chủ chốt của UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Kết quả, ông Đỗ Hữu Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Đắk Lắk, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2026 - 2031 ẢNH: HỮU TÚ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Đỗ Hữu Huy bày tỏ lời cảm ơn và cho biết rất vinh dự khi được các đại biểu HĐND tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các Phó chủ tịch và ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ mới.

Theo ông Đỗ Hữu Huy, Đắk Lắk đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao. Nhiệm kỳ 2026 - 2031 mở ra nhiều thời cơ thuận lợi, song cũng đan xen không ít khó khăn, thách thức cần phải vượt qua.

Ông nhấn mạnh, sau quá trình sắp xếp, mở rộng không gian phát triển, quy mô của tỉnh đã lớn hơn, tiềm năng và dư địa phát triển được mở rộng. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với năng lực quản lý, điều hành cũng như tổ chức thực hiện của bộ máy chính quyền.

Ông Đỗ Hữu Huy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2026 - 2031 ẢNH: HỮU TÚ

"Từ thực tiễn đó, chúng tôi xác định rõ phải hành động quyết liệt, điều hành linh hoạt hơn, đổi mới mạnh mẽ hơn, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và toàn diện trong giai đoạn mới. Để hoàn thành trọng trách được giao, với tinh thần trách nhiệm cao nhất, chúng tôi sẽ xây dựng một tập thể UBND tỉnh đoàn kết, thống nhất, kỷ cương, trách nhiệm, hành động và hiệu quả. Đề cao tinh thần trách nhiệm cá nhân, phát huy trí tuệ tập thể, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo cho chỉ đạo, điều hành", ông Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Đắk Lắk cũng bầu các Phó chủ tịch UBND tỉnh, gồm: bà Hồ Thị Nguyên Thảo, ông Nguyễn Thiên Văn, ông Đào Mỹ và ông Trương Công Thái.