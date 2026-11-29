Cuộc gặp hôm 29.11 là lần thứ hai ông Eisenkot và ông Netanyahu gặp nhau trong tháng này. Các cuộc gặp diễn ra sau cuộc bầu cử quốc hội Israel ngày 27.10 với kết quả không ngã ngũ, khiến cả hai nhân vật này đều chưa có lộ trình rõ ràng để nắm quyền.

Ông Gadi Eisenkot (trái) và ông Benjamin Netanyahu Ảnh: AFP/Reuters

Trong một tuyên bố chung sau cuộc gặp mới, ông Netanyahu và ông Eisenkot cho hay: "Cuộc thảo luận diễn ra trên tinh thần công việc, với nỗ lực từ cả hai phía nhằm thu hẹp những khác biệt đáng kể giữa họ", tuy nhiên không nêu chi tiết cụ thể.

Kênh tin tức Channel 12 của Israel sau đó đưa tin rằng không có kế hoạch cho các cuộc gặp tiếp theo. Kênh này dẫn lời ông Eisenkot nói với ông Netanyahu: "Tôi cam kết với các đối tác trong khối của mình. Ông có thể tham gia sau khi chính phủ đã được thành lập". Một phát ngôn viên của ông Eisenkot đã xác nhận thông tin này, theo Reuters.

Sau khi cuộc đàm phán dường như đổ vỡ hôm 29.11, các nhân vật cấp cao trong đảng Likud của Thủ tướng Netanyahu đã chỉ trích gay gắt ông Eisenkot, đồng thời cảnh báo các đối tác tiềm năng của ông Eisenkot không nên tham gia vào một liên minh do vị cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội đứng đầu, theo tờ The Times of Israel.

Các nhà phân tích chính trị cho rằng thay vì liên minh với ông Netanyahu, ông Eisenkot có nhiều khả năng sẽ thành lập một liên minh cầm quyền cùng các đảng phái đang tìm cách chống lại vị thủ tướng kỳ cựu này, theo Reuters.

Trong tuần trước, ông Eisenkot đã ký các thỏa thuận liên minh với đảng Dân chủ và đảng Yisrael Beiteinu. Sự ủng hộ từ 2 đảng này có thể giúp ông tiến gần hơn đến thế đa số tại Quốc hội Israel.

Tổng thống Israel đã chỉ định ông Eisenkot thực hiện nhiệm vụ thành lập chính phủ sau cuộc bầu cử quốc hội ngày 27.10. Ông Eisenkot có thời hạn đến ngày 6.12 để hoàn tất việc thành lập chính phủ, với khả năng được gia hạn thêm 14 ngày.