Trong chiến dịch tranh cử, cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel Gadi Eisenkot, ứng viên thủ tướng theo đường lối trung dung, đã cam kết sẽ nhanh chóng thành lập một ủy ban điều tra độc lập cấp nhà nước để làm rõ những lỗ hổng đã tạo điều kiện cho cuộc tấn công của Hamas vào miền nam Israel ngày 7.10.2023, theo AFP. Cuộc tấn công đó khiến hơn 1.200 người thiệt mạng.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, nắm quyền vào thời điểm xảy ra cuộc tấn công đó và từng tự xây dựng hình ảnh là người bảo đảm an ninh cho Israel, đã bác bỏ các yêu cầu thành lập một ủy ban có thẩm quyền điều tra sâu rộng như trên. Thay vào đó, ông đề xuất một ủy ban với các thành viên do chính các chính trị gia bổ nhiệm.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tham dự phiên họp của quốc hội tại Jerusalem ngày 25.11 Ảnh: AFP

Trong phiên họp sơ bộ tại quốc hội khóa mới, được thành lập sau cuộc bầu cử ngày 27.10, dự luật về việc thành lập ủy ban điều tra độc lập (do một nghị sĩ thuộc đảng của ông Eisenkot đệ trình) đã nhận được 65 phiếu thuận và 50 phiếu chống. Dự luật hiện sẽ được chuyển đến một ủy ban chuyên trách tại Knesset (quốc hội Israel) và cần phải trải qua 3 lần đọc nữa trước khi chính thức trở thành luật.

Theo thông báo từ Knesset, ủy ban mới sẽ bao gồm 5 thành viên và có nghĩa vụ công bố báo cáo tạm thời trong vòng một năm kể từ ngày chính thức thành lập. Dự luật cũng phân bổ ngân sách 7 triệu ILS (khoảng 2 triệu USD) cho việc thành lập ủy ban mới.

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'Khắc phục những sai sót'

Đảng Yashar của ông Eisenkot mô tả dự luật trên là "yếu tố thiết yếu để làm sáng tỏ sự thật và rút ra những bài học cần thiết nhằm bảo vệ an ninh của Israel".

"Đây là khởi đầu cho một quá trình sửa chữa những sai sót vì lợi ích của tất cả công dân Israel. Chúng ta phải đảm bảo rằng những gì đã xảy ra vào ngày kinh hoàng đó sẽ không bao giờ lặp lại", Nghị sĩ Orit Farkash-Hacohen thuộc đảng Yashar, người trực tiếp đệ trình dự luật, phát biểu.

Trong khi đó, Bộ trưởng Giao thông vận tải Israel Miri Regev (thuộc đảng Likud của ông Netanyahu) cáo buộc những người ủng hộ dự luật này đang cố tình nhắm vào các cá nhân cụ thể thay vì thực sự tìm kiếm sự thật. "Họ muốn điều tra những người lính dũng cảm và anh hùng của chúng ta. Họ không hề muốn tìm ra sự thật", bà Regev phát biểu tại Knesset.

Các cuộc thăm dò cho thấy đa số người dân Israel ủng hộ việc tiến hành một cuộc điều tra độc lập về ngày đẫm máu nhất trong lịch sử nước này, một sự kiện đã gây ra chấn thương quốc gia sâu sắc mà những hệ lụy của nó vẫn còn hiện hữu đến tận ngày nay.

Khối của ông Eisenkot, với sự ủng hộ từ các nghị sĩ Ả Rập-Israel, về lý thuyết có thể thúc đẩy dự luật này được thông qua, ngay cả khi không nắm giữ đa số ghế rõ ràng tại quốc hội.

Theo truyền thông Israel, vài tuần sau cuộc bầu cử ngày 27.10, đảng Likud hôm 25.11 đã chính thức khiếu nại kết quả tại khoảng 120 điểm bỏ phiếu trong tổng số gần 12.000 điểm trên cả nước.

Với cáo buộc về các sai phạm, Likud yêu cầu kiểm phiếu lại, hy vọng động thái đó có thể dẫn đến việc loại một trong số nghị sĩ Ả Rập-Israel phản đối ông Netanyahu làm thủ tướng khỏi quốc hội.

Đáp lại, khối Yashar của Eisenkot tuyên bố: "Bất cứ ai thực sự muốn đoàn kết sẽ không tiến hành một chiến dịch không ngừng nghỉ nhằm phủ nhận tính hợp pháp của một cuộc bầu cử dân chủ, cũng như cố tình đi ngược lại ý chí của người dân".

Chính phủ mới sẽ được lập vào tuần tới?

Những diễn biến trên diễn ra sau khi ông Matan Kahana, một đồng minh thân cận của ông Eisenkot, được bầu làm Chủ tịch Knesset vào tuần trước. Đây là một vị trí chiến lược cho phép ông Kahana kiểm soát tiến độ những cuộc tranh luận và bỏ phiếu cho các dự luật.

Ngay sau khi ông Kahana đắc cử, một ủy ban phụ trách công tác quốc hội đã quyết định đẩy nhanh quy trình xem xét một số dự luật, cho phép miễn thời gian chờ đợi 45 ngày theo quy định thông thường. Ông Eisenkot dự định tận dụng quy trình rút gọn này để thông qua một số đạo luật ngay cả trước khi một chính phủ mới được thành lập.

Hôm 25.11, đảng Yashar của ông Eisenkot và đảng Likud của ông Netanyahu đã tiến hành một vòng đàm phán mới để thăm dò khả năng thành lập một chính phủ đoàn kết.

Ông Gadi Eisenkot tham dự một hội nghị tại quốc hội Israel ở Jerusalem ngày 25.11 Ảnh: AFP

Cả ông Eisenkot lẫn ông Netanyahu đều không giành được đa số ghế rõ ràng trong cuộc bầu cử ngày 27.10. Vào ngày 8.11, ông Eisenkot đã được giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới trong vòng 28 ngày, với khả năng được gia hạn thêm 14 ngày.

Ông Avigdor Liberman, lãnh đạo đảng Yisrael Beitenu và một đồng minh cánh hữu của ông Eisenkot, cho rằng chính phủ mới có thể được thành lập vào cuối tuần tới. Ông Liberman phản đối việc dựa vào các nhà lập pháp thuộc những đảng Ả Rập-Israel đạt được sự ủng hộ tăng vọt chưa từng thấy nhờ làn sóng phẫn nộ đối với chính phủ của ông Netanyahu.

Trong khi đó, đảng Dân chủ vốn ủng hộ việc hòa nhập cộng đồng thiểu số Ả Rập hôm 24.11 đã tạm dừng các cuộc đàm phán với ông Eisenkot, bày tỏ sự lo ngại trước các cuộc thương thảo của ông này với đảng Likud về việc thành lập liên minh.

Tuy nhiên, các cuộc đàm phán về một chính phủ đoàn kết dường như không đạt được tiến triển đáng kể nào. Một số nhà quan sát cho rằng động thái của đảng Dân chủ chỉ là một bước đi chiến thuật trong bối cảnh đảng này đang nỗ lực giành lấy ảnh hưởng trong chính phủ sắp tới, theo AFP.

Quan chức an ninh Gaza cùng gia đình thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel Các nhân viên ứng cứu khẩn cấp và giới chức địa phương khẳng định một cuộc không kích của Israel vào ngày 25.11 đã khiến ông Mohammed Abu al-Ouf, đứng đầu cơ quan an ninh nội bộ tại miền bắc Dải Gaza, cùng vợ và hai con gái của ông thiệt mạng, theo AFP. Cơ quan Nội vụ Gaza, hoạt động dưới sự điều hành của Hamas, đã xác nhận cái chết của ông Abu al-Ouf, cùng vợ và hai con gái của ông. Trong khi đó, quân đội Israel tuyên bố đã thực hiện một cuộc tấn công tiêu diệt ông al-Ouf vào đêm hôm trước.



