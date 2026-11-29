Theo Reuters ngày 28.11, Thủ tướng Netanyahu đề xuất thành lập một chính phủ đoàn kết với ông Gadi Eisenkot, lãnh đạo đảng Yashar. Theo đó, 2 bên luân phiên giữ chức thủ tướng. Khác với lập trường trước đây, ông Netanyahu lần này chấp nhận để đối thủ lãnh đạo chính phủ trong giai đoạn đầu, còn mình đảm nhiệm vị trí phó thủ tướng trước khi đến lượt nắm quyền.

Thủ tướng lâm thời Israel Benjamin Netanyahu (trái) đề xuất nhường đối thủ Gadi Eisenkot giữ chức thủ tướng trước trong một chính phủ liên minh nhằm tháo gỡ bế tắc chính trị ẢNH: REUTERS

Ông Netanyahu khẳng định đảng Likud, với 27 ghế tại quốc hội, có cơ sở để giữ vị trí lãnh đạo chính phủ. Tuy nhiên, ông cho rằng những mối đe dọa an ninh hiện nay buộc ông phải đặt lợi ích quốc gia lên trên tính toán chính trị.

"Trước mức độ nghiêm trọng của mối đe dọa hiện hữu và khả năng thành lập một chính phủ không đủ năng lực đối phó, trách nhiệm của tôi với tư cách nhà lãnh đạo đòi hỏi phải gạt mọi thứ sang một bên", ông Netanyahu tuyên bố, đồng thời kêu gọi phe ông Eisenkot nhanh chóng tiến hành đàm phán thực chất.

Đề xuất trên đánh dấu sự nhượng bộ của ông Netanyahu trong bối cảnh đối thủ đạt thêm tiến triển trong nỗ lực thành lập chính phủ mà không cần đảng Likud.

Sau cuộc bầu cử ngày 27.10 không mang lại đa số rõ ràng, Tổng thống Israel Isaac Herzog ngày 8.11 trao quyền thành lập chính phủ cho ông Eisenkot.

Trong tuần qua, ông Eisenkot đạt thỏa thuận liên minh với đảng Dân chủ của ông Yair Golan và đảng Yisrael Beytenu của ông Avigdor Lieberman, nâng tổng số ghế của 3 đảng lên 36 trong quốc hội Israel gồm 120 thành viên.

Nếu có thêm đảng B'Yachad của cựu Thủ tướng Israel Naftali Bennett, khối này sẽ nắm 48 ghế và vẫn thiếu 13 ghế để đạt đa số tại quốc hội, theo The Times of Israel.

Để vượt qua trở ngại, ông Eisenkot đang tìm kiếm sự ủng hộ từ các đảng Do Thái giáo chính thống và các đảng do người Ả Rập lãnh đạo.

Trong khi đó, nếu đảng Yashar cùng 2 đối tác vừa đạt thỏa thuận liên minh hợp tác với đảng Likud, các bên có thể tập hợp 63 ghế, vượt ngưỡng đa số 61 ghế mà không cần thêm sự ủng hộ của các đảng khác.

Trước đề xuất của ông Netanyahu, ông Eisenkot ngày 28.11 cho biết sẵn sàng kiểm chứng thiện chí của Likud, nhưng yêu cầu 2 bên phải đạt thỏa thuận về những nguyên tắc điều hành và chính sách cụ thể.

Ông Eisenkot tiết lộ đã gửi đề xuất chi tiết cho phía Netanyahu từ trước, song nhiều nỗ lực thúc đẩy đàm phán trong 3 tuần qua không nhận được phản hồi tích cực. Ông đặt thời hạn 24 giờ để 2 bên tiến tới thỏa thuận, đồng thời khẳng định các nguyên tắc của chính phủ mà ông đang xây dựng sẽ là nền tảng cho mọi liên minh trong tương lai.

Theo The Times of Israel, sau cuộc trao đổi ngày 28.11, 2 nhà lãnh đạo nhất trí gặp nhau tại khách sạn Dan Accadia ở thành phố Herzliya lúc 10 giờ ngày 29.11 để tiếp tục thương lượng.