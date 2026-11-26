Theo Đài truyền hình công cộng KAN ngày 26.11, Thủ tướng Israel Netanyahu được cho là đã nói với những người thân cận rằng chỉ có một "phép màu" mới giúp ông ngăn ông Gadi Eisenkot, lãnh đạo đảng Yashar, thành lập chính phủ tiếp theo của Israel.

"Tôi chưa mất hy vọng, nhưng trong tình hình hiện nay, chỉ có phép màu mới giúp được chúng ta", ông Netanyahu cho hay.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu trước giới truyền thông tại quốc hội Israel ngày 25.11.2026 ẢNH: REUTERS

Theo KAN dẫn các nguồn thạo tin, nhà lãnh đạo Israel tỏ ra hết sức bi quan, dù vẫn tìm cách ngăn một liên minh đối lập lên nắm quyền. Nhật báo Maariv cũng đưa tin tâm lý bi quan đang gia tăng trong đảng Likud của ông Netanyahu, hiện nắm 27 ghế tại quốc hội Israel.

Theo Maariv, một số bộ trưởng và nghị sĩ đảng Likud nhận định các cuộc thương lượng thành lập chính phủ do ông Eisenkot lãnh đạo đã tiến gần thỏa thuận. Thậm chí, một số người trong đảng Likud cho rằng hy vọng lớn nhất của phe ông Netanyahu lúc này là chính phủ mới (nếu được thành lập) sẽ sớm tan rã vì những bất đồng nội bộ.

Những đánh giá trên xuất hiện khi ông Eisenkot đạt thêm tiến triển trong nỗ lực tập hợp liên minh cầm quyền. Theo Reuters, ngày 26.11, lãnh đạo đảng Yashar thông báo nối lại đàm phán với đảng Dân chủ cánh tả sau khi 2 bên xảy ra bất đồng.

Trước đó, đảng Dân chủ Israel đã đình chỉ thương lượng vì không hài lòng với việc phe ông Eisenkot đồng thời đàm phán cùng đảng Likud.

Cuộc bầu cử ngày 27.10 không mang lại đa số rõ ràng cho bên nào. Phe của ông Eisenkot giành 48 trong tổng số 120 ghế quốc hội, trong khi liên minh truyền thống của ông Netanyahu có 53 ghế. Cả 2 đều chưa đạt ngưỡng 61 ghế cần thiết để chiếm đa số.

Triển vọng của ông Eisenkot được cải thiện sau khi ông và ông Avigdor Lieberman - lãnh đạo đảng Israel Our Home, nhất trí thúc đẩy một thỏa thuận liên minh. Ông Lieberman cũng phát tín hiệu có thể chấp nhận hợp tác với đảng Do Thái Torah thống nhất (UTJ).

Ông Eisenkot có thời hạn đến ngày 6.12 để hoàn tất việc thành lập chính phủ, với khả năng được gia hạn thêm 14 ngày.