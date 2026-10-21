Con trai cả ông Trump từng phản đối cha tấn công Iran?

Theo The Atlantic ngày 20.10 dẫn 2 nguồn thạo tin, ông Donald Trump Jr. đã bày tỏ quan điểm phản đối chiến dịch quân sự tại Iran ngay từ khi cuộc chiến bắt đầu và tiếp tục duy trì lập trường này trong các cuộc thảo luận riêng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) chỉ tay về phía con trai cả Donald Trump Jr. tại Nhà Trắng ngày 11.9.2026 ẢNH: AFP

Tuy nhiên, ông Trump Jr. tránh công khai bất đồng với cha. "Ông Don đã giữ kín quan điểm của mình vì ông ấy sẽ không bao giờ công khai bất đồng với cha về vấn đề như thế này", một người thân cận với ông Trump Jr. cho biết, đồng thời nhấn mạnh lập trường hoài nghi của ông đối với các cuộc can thiệp quân sự ở nước ngoài đã hình thành từ lâu.

Theo The Telegraph, quan điểm của ông Trump Jr. phản ánh những bất đồng trong phong trào "Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại" (MAGA), khi một bộ phận người ủng hộ Tổng thống Trump cho rằng việc Mỹ tham gia cuộc chiến với Iran đi ngược chủ trương "Nước Mỹ trên hết".

Phó tổng thống Mỹ JD Vance cùng một số quan chức cấp cao cũng được cho là từng bày tỏ lo ngại về quy mô và hệ quả của chiến dịch quân sự.

Ông Trump nói Iran không còn năng lực phát triển vũ khí hạt nhân

Những bất đồng xuất hiện trong bối cảnh cuộc chiến gây sức ép ngày càng lớn lên chính quyền ông Trump. Theo kết quả thăm dò của Trung tâm Nghiên cứu Pew, 65% người Mỹ không tán thành cách chính quyền xử lý chiến dịch Iran. Giá nhiên liệu tăng cao do gián đoạn nguồn cung qua eo biển Hormuz cũng làm gia tăng lo ngại về chi phí sinh hoạt trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ ngày 3.11.

Nhà Trắng chưa bình luận về thông tin trên.

Trong khi đó, theo Financial Times ngày 21.10 dẫn 3 nguồn thạo tin, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hồi đầu 10 đã yêu cầu quân đội chuẩn bị một chiến dịch tấn công mới nhằm vào Iran, bao gồm các cơ sở hạt nhân. Chiến dịch dự kiến diễn ra vào khoảng ngày 10.10 nhưng không được triển khai sau khi Tổng thống Trump phản đối việc nối lại giao tranh trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth ngày 20.10 cho biết các binh sĩ Mỹ tại Israel vẫn trong trạng thái sẵn sàng nhằm bảo đảm Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân.

Về phần mình, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 21.10 cho biết nước này vẫn duy trì các cuộc tiếp xúc gián tiếp với Mỹ thông qua Pakistan và Qatar, đồng thời khẳng định ngoại giao là con đường khả thi để giải quyết xung đột.

Theo Iran International dẫn lời ông Araghchi, Iran đã đề xuất kế hoạch kéo dài 7 ngày, trong đó eo biển Hormuz sẽ được mở cửa hoàn toàn vào ngày thứ 6 nếu các điều kiện được đáp ứng. Quan chức Iran cho biết Washington đã đồng ý với một số điều kiện nhưng muốn bổ sung những điều khoản khác.