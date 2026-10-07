Tỉ phú Nga xác nhận con trai Tổng thống Trump đã hoàn trả chi phí tiệc cưới

Tỉ phú Kremlev xác nhận việc hoàn tiền nói trên tại một cuộc họp báo ở thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. "Đúng vậy. Ông ấy đã trả lại số tiền tôi chi cho món quà đó", ông Kremlev nói khi được hỏi liệu ông Trump Jr. có hoàn tiền cho ông hay không, theo AFP.

Ông Umar Kremlev phát biểu tại một cuộc họp báo ở New Delhi vào ngày 9.11.2022 Ảnh: AFP

Ông Kremlev ví việc chi tiền tài trợ tiệc cưới cho ông Trump Jr. như việc mời bạn bè đến ngôi nhà ở vùng quê của mình và cho rằng việc đòi lại tiền sau đó sẽ là điều "nực cười".

Trong bài đăng trên tài khoản Instagram ngày 14.9, ông Trump Jr. và vợ mới cưới Bettina Trump xác nhận "người bạn thân thiết" Umar Kremlev đã "hào phóng tổ chức 2 đêm tiệc tuyệt vời" tại Bahamas vào tháng 5 để mừng cho cặp đôi, theo AFP.

Ông Donald Trump Jr. cùng vợ là Bettina bước xuống từ chiếc Không lực Một của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sân bay ở thủ đô Dublin của Ireland vào ngày 12.9 Ảnh: AFP

Thông tin về việc tài trợ tiệc cưới lần đầu xuất hiện sau khi trang điều tra ProPublica đưa tin ông Kremlev là người thanh toán hóa đơn, với số tiền lên tới hàng trăm ngàn USD.

Vào thời điểm đó, Tổng thống Trump nói rằng ông không quen biết ông Kremlev. Ông đã không tham dự đám cưới của con trai cả do bận rộn với các cuộc thảo luận về cuộc xung đột với Iran.

Đến ngày 18.9, Tổng thống Trump nói rằng con trai cả của ông đã hoàn trả số tiền mà tỉ phú Kremlev đã chi cho tiệc cưới đó, nhấn mạnh "điều đó hoàn toàn được phép" và "là chuyện rất bình thường".

Nhà lãnh đạo Mỹ chưa giải thích lý do món quà đó lại được chấp nhận ngay từ đầu, hay mối quan hệ nào đã dẫn đến việc tặng quà như thế.

Thượng nghị sĩ Mỹ John Curtis (thuộc đảng Cộng hòa) đã yêu cầu Ủy ban Tư pháp Thượng viện điều tra và ban hành trát đòi hầu tòa đối với ông Trump Jr., với lập luận gia đình các tổng thống cần phải chịu sự giám sát như nhau bất kể đảng phái, theo AFP.

Ông Kremlev, hiện là người đứng đầu Hiệp hội quyền anh quốc tế (IBA), đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin trao tặng huân chương "Hữu nghị" vào tháng 4.2026, theo thông cáo báo chí của IBA.