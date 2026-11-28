Ông Eisenkot đã đạt được các thỏa thuận liên minh với đảng Yisrael Beytenu của ông Avigdor Liberman và đảng Dân chủ của ông Yair Golan. Tổng cộng, 3 đảng này nắm giữ 36 ghế trong quốc hội Israel gồm 120 thành viên.

Tuy nhiên, ngay cả khi có thêm liên minh chính trị B'Yachad của cựu Thủ tướng Israel Naftali Bennett, khối 4 đảng của Eisenkot cũng chỉ mới đạt được 48 ghế, vẫn còn thiếu khá xa so với con số 61 ghế cần thiết để chiếm đa số. Để lấp đầy khoảng trống này, ông Eisenkot có thể tìm kiếm sự ủng hộ từ hai đảng đại diện cho cộng đồng Ả Rập hoặc hai đảng Do Thái giáo siêu chính thống.

Ông Gadi Eisenkot tham dự một hội nghị tại quốc hội Israel ở Jerusalem ngày 25.11 Ảnh: AFP

Ông Eisenkot sẽ ưu tiên phương án nào?

Hiện tại, phương án mà ông Eisenkot ưu tiên dường như là kết hợp các lựa chọn trên, lập một liên minh bao gồm hoặc dựa vào sự ủng hộ từ đảng Do Thái giáo siêu chính thống United Torah Judaism và đảng Ra'am, đảng ôn hòa hơn trong hai đảng Ả Rập, theo tờ The Times of Israel.

Tuy nhiên, một chính phủ như thế sẽ đi ngược lại các cam kết tranh cử của những thành viên chủ chốt trong khối của ông Eisenkot, người từng tuyên bố sẽ không hợp tác với những đảng do người Ả Rập lãnh đạo hoặc các đảng Do Thái giáo siêu chính thống.

Ông Netanyahu mong 'phép màu' để ngăn đối thủ lập chính phủ mới ở Israel

Một lựa chọn cuối cùng dành cho ông có thể là thành lập chính phủ đoàn kết với đảng Likud của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Chủ tịch đảng Yashar hôm 27.11 viết trên mạng xã hội X rằng ông sẵn sàng thỏa hiệp để đạt được liên minh này, nhưng cho rằng Likud không có thiện chí đàm phán nghiêm túc để hướng tới mục tiêu đó.

Ông Eisenkot khẳng định các nhóm đàm phán từ phía ông và Likud mới chỉ gặp nhau năm lần trong hai tuần qua, trong khi Likud từ chối các đề nghị họp thường xuyên hơn.

Ông còn cáo buộc Likud từ chối đồng ý thành lập một ủy ban điều tra cấp nhà nước về những thất bại liên quan đến cuộc tấn công ngày 7.10.2023 của Hamas, từ chối loại bỏ những nhân vật mà ông mô tả là "cực đoan" ra khỏi chính phủ, cũng như không chịu thảo luận về việc thành lập một chính phủ có khả năng thông qua luật yêu cầu mọi công dân phải thực hiện nghĩa vụ quân sự hoặc nghĩa vụ quốc gia.

Chủ tịch đảng Yashar khẳng định khối của mình đã sẵn sàng thỏa hiệp về các điều khoản thành lập ủy ban điều tra cấp nhà nước cũng như các thay đổi đối với hệ thống tư pháp, nhưng Likud đã không đưa ra "bất kỳ đề xuất cụ thể nào" trong hai tuần đàm phán.

Ông nhấn mạnh cánh cửa vẫn luôn mở nếu Likud sẵn sàng cho "những cuộc đàm phán nghiêm túc và một quan hệ đối tác dựa trên sự thỏa hiệp".

Phản ứng của đảng Likud

Ngược lại, đảng Likud ngày 27.11 cáo buộc ông Eisenkot đã đạt được thỏa thuận thành lập một "chính phủ cánh tả nguy hiểm", đồng thời phân bổ các vị trí trong nội các ngay cả khi vẫn cử các nhóm đàm phán tham gia thảo luận về chính phủ đoàn kết.

Đảng của ông Netanyahu còn cáo buộc Chủ tịch đảng Yashar đang cố gắng hợp thức hóa việc điều hành đất nước cùng với các đảng đại diện cho cộng đồng người Ả Rập.

Vài phút sau, Likud đưa ra tuyên bố thứ hai, khẳng định rằng bất chấp cách hành xử của ông Eisenkot và trước những thách thức mà Israel đang phải đối mặt, "chúng tôi vẫn sẵn sàng chìa tay để thành lập một chính phủ đoàn kết, và chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để đạt được mục tiêu đó".

Cả khối của ông Netanyahu lẫn cái gọi là "khối thay đổi" do ông Eisenkot dẫn đầu đều không giành được đa số ghế trong quốc hội sau cuộc bầu cử ngày 27.10. Ông Eisenkot có thời hạn đến ngày 6.12 để lập chính phủ theo nhiệm vụ 28 ngày do Tổng thống Herzog giao, và có thể xin gia hạn thêm 14 ngày.

Nếu ông Eisenkot không thể thành lập chính phủ, Tổng thống Herzog có thể trao quyền cho một nghị sĩ khác trong vòng 28 ngày để thực hiện nhiệm vụ này. Nếu nỗ lực đó cũng thất bại, ít nhất 61 nghị sĩ sẽ có 21 ngày để yêu cầu trao quyền cho một thành viên khác của quốc hội Israel. Nghị sĩ được chọn sẽ có 14 ngày để thành lập chính phủ. Đây là cơ hội cuối cùng nhằm tránh một cuộc bầu cử khác.

