Ông Hoàng Quốc Thưởng làm Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng

Chiều 4.11, Thành ủy Hải Phòng tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Nghiên cứu chuyên đề thành phố và Đảng ủy P.Đông Hải.



Ông Hoàng Quốc Thưởng, tân Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy phát biểu tại Hội nghị ẢNH: VIỆT CƯỜNG

Theo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, ông Hoàng Quốc Thưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Các cơ quan Đảng TP.Hải Phòng, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng.



Cùng đợt điều động cán bộ này, ông Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng, được phân công, điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy P.Đông Hải nhiệm kỳ 2025 - 2030.



Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng cũng quyết định điều động 2 cán bộ lãnh đạo xã Nguyên Giáp về công tác tại Văn phòng Thành ủy.

Cụ thể, ông Trần Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyên Giáp, và ông Lê Xuân Trường, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nguyên Giáp, được điều động đến Văn phòng Thành ủy, phân công làm Ủy viên chuyên trách Ban Nghiên cứu chuyên đề TP.Hải Phòng.