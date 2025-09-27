Ông Kim Jong-un chỉ đạo truy rèn 'lá chắn và thanh kiếm' hạt nhân

Hãng thông tấn nhà nước KCNA ngày 27.9 đưa tin lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gặp gỡ các quan chức chủ chốt và các nhà khoa học của các viện nghiên cứu vũ khí hạt nhân Triều Tiên hôm 26.9 và tuyên bố rằng "ưu tiên thiết yếu hàng đầu" của đất nước là tiếp tục phát triển khả năng ứng phó hạt nhân.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải) gặp các nhà khoa học và kỹ sư trong các lĩnh vực liên quan hạt nhân để thảo luận ngày 26.9.2025 ẢNH: REUTERS

"Lãnh đạo Kim Jong-un nói [...] phải liên tục mài giũa và đổi mới lá chắn và thanh kiếm hạt nhân có thể đảm bảo chắc chắn chủ quyền, an ninh, lợi ích quốc gia và quyền phát triển", theo KCNA. Ông Kim cũng tái khẳng định lập trường "không thay đổi" của Triều Tiên trong việc đảm bảo an ninh thông qua lực lượng hạt nhân.

Ông Kim cũng bày tỏ sự hài lòng rằng "các mắt xích chính trong việc phát triển năng lực hạt nhân của đất nước đã được giải quyết hoàn hảo" khi viện vũ khí hạt nhân và các quan chức trong lĩnh vực sản xuất vật liệu hạt nhân thực hiện "2 nhiệm vụ" liên quan chiến lược hạt nhân quan trọng mới, theo Yonhap. Ông Kim không nêu rõ những nhiệm vụ đó là gì.

Tuyên bố của nhà lãnh đạo Triều Tiên được đưa ra sau khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa "hoàn toàn" Triều Tiên.

Ông Kim Jong-un nhắc ‘kỷ niệm đẹp’ với ông Trump, nêu điều kiện đàm phán

Trong bài phát biểu gần đây, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết nước này sẵn sàng đàm phán với Mỹ nếu Washington từ bỏ yêu cầu phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Theo Reuters, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cho biết Triều Tiên đã theo đuổi chương trình hạt nhân nhiều thập kỷ, bao gồm cả hoạt động làm giàu uranium bí mật, cho phép nước này sản xuất tới 20 vũ khí hạt nhân mỗi năm. Động thái này tiếp tục làm dấy lên quan ngại trong cộng đồng quốc tế về an ninh khu vực và chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.