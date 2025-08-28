Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Thăm đặc nhiệm bắn tỉa, ông Kim Jong-un nhấn mạnh công tác chuẩn bị chiến tranh

Trí Đỗ
Trí Đỗ
28/08/2025 07:57 GMT+7

Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đã thị sát các đơn vị bắn tỉa và tác chiến đặc biệt, nhấn mạnh rằng việc tăng cường lực lượng tác chiến đặc biệt là 'ưu tiên hàng đầu' trong công tác chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh tiềm tàng.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 28.8 cho biết, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đến thăm căn cứ huấn luyện tác chiến đặc biệt thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội Triều Tiên và kiểm tra hoạt động huấn luyện của các đơn vị, bao gồm cả vũ khí và phương pháp huấn luyện.

Thăm đặc nhiệm bắn tỉa, ông Kim Jong-un nhấn mạnh công tác chuẩn bị chiến tranh - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thăm căn cứ huấn luyện đặc nhiệm tại một địa điểm không được tiết lộ ngày 28.8.2025

ẢNH: REUTERS

Ông Kim mô tả lính bắn tỉa là lực lượng được tuyển chọn kỹ lưỡng, đảm nhận nhiệm vụ quan trọng và được huấn luyện để thực hiện các hành động quân sự độc lập và tự chủ. Việc tăng cường đáng kể năng lực bắn tỉa và các hoạt động đặc biệt là một "nhiệm vụ quan trọng" trong quá trình xây dựng quân đội của đất nước, theo nhà lãnh đạo Triều Tiên.

"Việc trang bị vũ khí toàn diện cho lực lượng tác chiến đặc biệt để biến họ thành lực lượng chủ chốt trong các hoạt động chiến tranh tiềm tàng và trở thành nhóm tác chiến mạnh nhất là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong công tác chuẩn bị chiến tranh của quân đội chúng ta", ông Kim cho biết.

Thăm đặc nhiệm bắn tỉa, ông Kim Jong-un nhấn mạnh công tác chuẩn bị chiến tranh - Ảnh 2.

Chiến sĩ đặc nhiệm Triều Tiên biểu diễn vũ thuật

ảnh: KCNA

Thăm đặc nhiệm bắn tỉa, ông Kim Jong-un nhấn mạnh công tác chuẩn bị chiến tranh - Ảnh 3.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un chụp ảnh cùng một chiến sĩ đặc nhiệm Triều Tiên

ảnh: KCNA

Ông Kim cũng đã kiểm tra một loại súng bắn tỉa nội địa mới được phân phối cho các đơn vị quân đội, mô tả đây là vũ khí "chính xác tầm xa" vượt trội và kêu gọi hiện đại hóa vũ khí cũng như phát triển các chiến thuật chiến tranh sáng tạo hơn nữa, theo Yonhap.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng ra lệnh cải thiện chất lượng trang phục ngụy trang chiến đấu cho lính bắn tỉa để phù hợp với điều kiện và thời tiết tại khu vực làm nhiệm vụ trước khi giám sát cuộc tập trận bắn đạn thật của đơn vị bắn tỉa và buổi huấn luyện của lực lượng tác chiến đặc biệt.

Tổng thống Trump nói muốn gặp lại nhà lãnh đạo Triều Tiên trong năm nay

Cuộc thị sát của ông Kim Jong-un diễn ra trong bối cảnh Mỹ - Hàn Quốc tập trận quân sự chung quy mô lớn Lá chắn tự do Ulchi (từ ngày 18 - 28.8). Triều Tiên đã thường xuyên chỉ trích các cuộc tập trận quân sự này.

Khám phá thêm chủ đề

