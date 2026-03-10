Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Ông Kim Sang-sik chốt phương án bất ngờ về Đình Bắc khi U.23 Việt Nam dự ASIAD 20

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
10/03/2026 15:55 GMT+7

HLV Kim Sang-sik đã chốt phương án nhân sự U.23 Việt Nam tham dự ASIAD 20 tại Nhật Bản, trong đó có trường hợp của Đình Bắc.

Ông Kim Sang-sik chốt phương án bất ngờ về Đình Bắc khi U.23 Việt Nam dự ASIAD 20- Ảnh 1.

Đình Bắc sẽ chính thức chia tay đội tuyển U.23 Việt Nam

ảnh: Ted Trần

Đình Bắc sẽ không dự ASIAD 20

Sau khi đội tuyển U.23 Việt Nam đoạt HCĐ VCK U.23 châu Á 2026 tại Ả Rập Xê Út, VFF và HLV Kim Sang-sik đã thống nhất phương án cử lứa U.21 tham dự ASIAD 20 dự kiến diễn ra từ ngày 14.9 đến 3.10, đồng thời có câu trả lời về Đình Bắc.

Theo điều lệ, 16 đội bóng tham dự môn bóng đá nam ở ASIAD 2026 sẽ có quyền đăng ký 3 cầu thủ trên 23 tuổi. Ở ASIAD 18 tại Indonesia năm 2019, HLV Park Hang-seo đã gọi Anh Đức, Văn Quyết và Hùng Dũng và đội vào đến bán kết.

Còn tại ASIAD 20 tổ chức năm 2023 tại Hàng Châu, HLV Hoàng Anh Tuấn đã chỉ gọi bổ sung 1 cầu thủ trên 23 tuổi là thủ môn Đỗ Sỹ Huy nhưng không sử dụng anh một phút nào, giành trọn 100% cơ hội ra sân cho những cầu khi sinh năm 2003 đổ về sau - khi ấy mới chỉ 20 tuổi như Thái Sơn, Đình Bắc, Nguyên Hoàng, Văn Khang, Thanh Nhàn, Quốc Việt…

Ông Kim Sang-sik chốt phương án bất ngờ về Đình Bắc khi U.23 Việt Nam dự ASIAD 20- Ảnh 2.

HLV Kim Sang-sik muốn tận dụng tối đa ASIAD 2026 để mài giũa lứa U.21

ảnh: Đồng Nguyên Khang

Theo tìm hiểu của Báo Thanh Niên, HLV Kim Sang-sik lên kế hoạch chuẩn bị cho Á vận hội 2026 ở Nhật Bản, dự kiến sẽ chọn cách cơ hội cho những cầu thủ trẻ giống HLV Hoàng Anh Tuấn.

Thậm chí, nhà cầm quân người Hàn Quốc còn có thể tính toán trẻ hòa triệt để hơn, không gọi bất kỳ cầu thủ trên 23 tuổi nào, nhằm bảo đảm những tài năng U.21 có thể tận dụng giải đấu quan trọng này để mài giũa kinh nghiệm.

Bản thân ông Kim cũng biết rõ rất nhiều người hâm mộ mong Đình Bắc sẽ được trao cơ hội, nhất là khi thi đấu tại ASIAD 20 tại Nhật Bản sẽ có thể gia tăng cơ hội chân sút sinh năm 2004 có thể sang J-League chơi bóng.

Tuy nhiên ở tầm nhìn chiến lược dài hạn, có thể hiểu việc ông Kim và VFF tập trung tối đa để sử dụng các cầu thủ U.21 tại sân chơi châu lục, nhằm tạo ra sự chuẩn bị tốt nhất cho VCK U.23 châu Á 2028 cũng là vòng loại tranh vé dự Olympic Los Angeles (Mỹ) năm 2028.


Đình Bắc U.23 Việt Nam Asiad Kim J-League hoàng anh tuấn PARK
