Ông Lê Quang Mạnh giữ chức Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Ngày 25.10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV đối với ông Nguyễn Hữu Đông. Kết quả, 442/442 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Cùng đó là Nghị quyết bầu Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV đối với bà Nguyễn Thanh Hải; bầu Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu đối với ông Nguyễn Hữu Đông; bầu Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đối với ông Lê Quang Mạnh. Kết quả, 434/434 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Ông Lê Quang Mạnh, tân Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội ẢNH: GIA HÂN

Ông Lê Quang Mạnh (51 tuổi), quê Hà Nội. Ông từng có thời gian dài gắn bó tại Bộ KH-ĐT từ năm 1997 - 2018, kinh qua nhiều vị trí, đến tháng 3.2018 làm thứ trưởng bộ này.

Từ năm 2019 - 2021, ông Mạnh làm Chủ tịch UBND rồi Bí thư Thành ủy Cần Thơ. Tháng 7.2021, ông làm Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; đại biểu Quốc hội khóa XV và Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP.Cần Thơ.

Tháng 5.2023, ông Mạnh được Quốc hội bầu giữ chức Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội.

Từ tháng 2.2025, ông là Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội.

Tháng 9.2025, ông Mạnh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó chủ nhiệm thường trực Văn phòng Quốc hội; đồng thời được phân công chỉ đạo, điều hành hoạt động của Văn phòng Quốc hội, thực hiện nhiệm vụ của Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho đến khi kiện toàn chức danh này.