Chính trị

Ông Lê Quang Mạnh giữ chức Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Tuyến Phan
Tuyến Phan
25/10/2025 11:22 GMT+7

Quốc hội thông qua Nghị quyết bầu ông Lê Quang Mạnh làm Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Ngày 25.10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV đối với ông Nguyễn Hữu Đông. Kết quả, 442/442 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Cùng đó là Nghị quyết bầu Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV đối với bà Nguyễn Thanh Hải; bầu Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu đối với ông Nguyễn Hữu Đông; bầu Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đối với ông Lê Quang Mạnh. Kết quả, 434/434 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Ông Lê Quang Mạnh giữ chức Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội - Ảnh 1.

Ông Lê Quang Mạnh, tân Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

ẢNH: GIA HÂN

Ông Lê Quang Mạnh (51 tuổi), quê Hà Nội. Ông từng có thời gian dài gắn bó tại Bộ KH-ĐT từ năm 1997 - 2018, kinh qua nhiều vị trí, đến tháng 3.2018 làm thứ trưởng bộ này.

Từ năm 2019 - 2021, ông Mạnh làm Chủ tịch UBND rồi Bí thư Thành ủy Cần Thơ. Tháng 7.2021, ông làm Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; đại biểu Quốc hội khóa XV và Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP.Cần Thơ.

Tháng 5.2023, ông Mạnh được Quốc hội bầu giữ chức Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội.

Từ tháng 2.2025, ông là Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội.

Tháng 9.2025, ông Mạnh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó chủ nhiệm thường trực Văn phòng Quốc hội; đồng thời được phân công chỉ đạo, điều hành hoạt động của Văn phòng Quốc hội, thực hiện nhiệm vụ của Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho đến khi kiện toàn chức danh này.

Nguyễn Thanh Hải (55 tuổi), quê Hà Nội, từng có thời gian công tác tại Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam…

Ông Lê Quang Mạnh giữ chức Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thanh Hải

ẢNH: GIA HÂN

Từ năm 2013 - 2020, bà là Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh niên - Thiếu niên - Nhi đồng, rồi Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tháng 7.2021, bà Hải được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên.

Tháng 6.2024, bà được bổ nhiệm làm Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội sau khi được Quốc hội bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ông Nguyễn Hữu Đông (53 tuổi), quê Phú Thọ. Ông bắt đầu sự nghiệp với vị trí kiểm sát viên Viện KSND TP.Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) và trải qua nhiều chức vụ tại địa phương như Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Thọ, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ (2015 - 2020)...

Ông Lê Quang Mạnh giữ chức Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Hữu Đông

ẢNH: GIA HÂN

Từ tháng 3.2016, ông Đông được phân công làm Phó bí thư, rồi Bí thư Tỉnh ủy Sơn La.

Tháng 6.2024, ông Đông được Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm làm Phó trưởng ban Nội chính T.Ư.

Đến tháng 9.2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết về việc điều động, phê chuẩn ông Đông giữ chức Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV.

Khám phá thêm chủ đề

Lê Quang Mạnh chủ nhiệm văn phòng quốc hội Tổng thư ký Quốc hội Kỳ họp X quốc hội khóa XV
Bình luận (0)

