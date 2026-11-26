UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định kiện toàn Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án tồn đọng kéo dài trên địa bàn thành phố (gọi tắt là tổ công tác), nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý, sớm đưa các dự án vào khai thác, sử dụng, tránh lãng phí và thất thoát nguồn lực.

Theo quyết định, ông Lê Quốc Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM, làm Tổ trưởng; ông Trần Văn Bảy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, làm Tổ phó.

Ông Lê Quốc Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM ẢNH: SỸ ĐÔNG

Các thành viên gồm ông Hoàng Vũ Thảnh, Giám đốc Sở Tài chính; ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng; ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; ông Trương Trung Kiên, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc; bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp; ông Phạm Văn Nghì, Chánh thanh tra TP.HCM; ông Dương Hồng Thắng, Chánh văn phòng UBND TP.HCM và ông Lê Văn Thành, Phó chánh văn phòng UBND TP.HCM.

Trước đó, tổ công tác đặc biệt này do ông Nguyễn Văn Được, nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM, làm Tổ trưởng.

Theo quyết định mới, tổ công tác có nhiệm vụ chỉ đạo triển khai các kết luận, nghị quyết, nghị định của các cơ quan Trung ương. Trọng tâm là định hướng, chỉ đạo giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc đối với các công trình, dự án tồn đọng kéo dài; đôn đốc triển khai, hoàn thành và sớm đưa các công trình, dự án vào khai thác, sử dụng.

Sở Tài chính được giao làm cơ quan thường trực, tham mưu xây dựng kế hoạch, tổng hợp và đề xuất những nội dung cần tháo gỡ. Đơn vị này chủ trì phối hợp các sở, ngành báo cáo tiến độ, kết quả xử lý với cơ quan có thẩm quyền định kỳ hằng tháng hoặc đột xuất khi được yêu cầu.

Theo báo cáo kinh tế - xã hội tháng 10.2026 của UBND TP.HCM, trên địa bàn còn 921 dự án tồn đọng, kéo dài. Thời gian qua, thành phố đã tập trung tháo gỡ, hoàn thành 361/921 dự án, 560 dự án còn lại đã có hướng xử lý.