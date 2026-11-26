Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong vừa ký quyết định thành lập 4 tổ công tác chuyên trách tập trung chỉ đạo, điều phối, tổ chức thực hiện và kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết các vấn đề tồn tại, cấp bách của thành phố theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

4 tổ công tác tập trung vào các lĩnh vực: giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông; giải quyết tình trạng ngập nước, ngập lụt; giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, cải thiện chất lượng môi trường sống; phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, xây dựng thành phố không ma túy.

Chủ tịch UBND TP.HCM lập 4 tổ công tác chuyên trách xử lý các vấn đề cấp bách ẢNH: SỸ ĐÔNG

Trong đó, tổ công tác số 1 và 2 do Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh làm Tổ trưởng. Tổ công tác số 1 tập trung giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, còn tổ công tác số 2 tập trung giải quyết tình trạng ngập nước, ngập lụt, đều do Giám đốc Sở Xây dựng làm Tổ phó thường trực.

Tổ công tác số 3 do Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh làm Tổ trưởng, tập trung giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, cải thiện chất lượng môi trường sống, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường làm Tổ phó thường trực.

Tổ công tác số 4 do Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy làm Tổ trưởng, tập trung phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, xây dựng thành phố không ma túy, lãnh đạo Công an TP.HCM làm Tổ phó thường trực.

Chủ tịch Lê Quốc Phong trực tiếp chỉ đạo chung hoạt động của 4 tổ công tác.

Nhiệm vụ cụ thể của 4 tổ công tác

Các tổ công tác có trách nhiệm tổ chức rà soát, đánh giá toàn diện thực trạng, xác định đúng nguyên nhân, trách nhiệm và những vướng mắc trong quá trình giải quyết từng vấn đề; đồng thời xây dựng phương án, giải pháp cụ thể và tổ chức thực hiện đến kết quả cuối cùng, không dừng lại ở việc thống kê, báo cáo hiện trạng.

Tổ công tác giải quyết ùn tắc giao thông và ngập nước do Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh làm Tổ trưởng ẢNH: NHẬT THỊNH

Cụ thể, với lĩnh vực giao thông, tổ công tác rà soát tổng thể tình hình giao thông; lập danh mục các tuyến đường, nút giao, khu vực thường xuyên xảy ra ùn tắc, nhất là tại khu vực trung tâm, cửa ngõ, cảng biển, sân bay, khu công nghiệp, khu chế xuất và các tuyến kết nối liên vùng.

Trên cơ sở xác định nguyên nhân từng điểm nghẽn, xây dựng phương án xử lý cụ thể; ưu tiên các giải pháp có thể triển khai ngay như tổ chức lại giao thông, ứng dụng công nghệ trong giám sát, điều hành, đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm, phát triển vận tải hành khách công cộng và tăng cường kết nối giao thông liên vùng.

Đối với tình trạng ngập nước, ngập lụt, tổ công tác đánh giá tổng thể tình trạng ngập nước, lập bản đồ các khu vực, tuyến đường, khu dân cư thường xuyên bị ngập; xác định nguyên nhân và xây dựng danh mục các điểm ngập cần xử lý theo thứ tự ưu tiên.

Các giải pháp trước mắt gồm nạo vét, khơi thông hệ thống cống thoát nước, kênh rạch, cửa xả; xử lý tình trạng lấn chiếm kênh rạch, hành lang thoát nước; tháo gỡ khó khăn các dự án chống ngập, thoát nước, kiểm soát triều và xây dựng giải pháp chống ngập tổng thể gắn với quy hoạch đô thị, thích ứng biến đổi khí hậu.

Tình trạng ngập nước gây xáo trộn cuộc sống và thiệt hại về tài sản đối với người dân TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong lĩnh vực môi trường, tổ công tác đánh giá toàn diện chất lượng môi trường trên địa bàn; xác định các khu vực, tuyến đường, kênh rạch, khu dân cư và cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm.

Trên cơ sở đó, tập trung xử lý các vấn đề về ô nhiễm không khí, bụi, khí thải, tiếng ồn, ô nhiễm nguồn nước và tình trạng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải không đúng quy định. Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi xả thải trái quy định...

Đối với công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, tổ công tác đánh giá toàn diện tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy; xác định các địa bàn, tuyến, khu vực, tụ điểm phức tạp và các đối tượng có nguy cơ cao; đấu tranh, triệt phá các đường dây, tổ chức tội phạm ma túy.

Song song đó, tăng cường quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy, thực hiện hiệu quả công tác cai nghiện, điều trị nghiện và quản lý sau cai. Đồng thời, xây dựng phương án chuyển hóa các địa bàn phức tạp, xác định mục tiêu, tiêu chí, lộ trình và trách nhiệm cụ thể của từng xã, phường, đặc khu trong xây dựng địa bàn không ma túy.