Giữa tháng 11.2026, bên trong cơ sở giặt nhuộm trên đường 1-2 (xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM) nóng hầm hập. Lò đốt công nghiệp lửa đỏ rực. Công nhân đưa từng vải vụn vào lò làm nhiên liệu đốt, bên cạnh còn gần chục bao tải chờ đưa vào lò. Mùi hôi nồng nặc tỏa ra các khu dân cư kế bên.

Cơ sở giặt nhuộm này không có hệ thống xử lý nước thải. Nguồn nước đen kịt chảy thẳng ra khu đất bên cạnh. Sau khi đốt, tro bụi đổ ra phía sau nhà xưởng. Cách đó không xa, một cơ sở giặt nhuộm khác trong hẻm nhỏ trên đường 6A cũng xả nước thải ra ngoài mương.

Cơ sở giặt nhuộm trên đường 1-2 (xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM) dùng vải vụn làm chất đốt ẢNH: SỸ ĐÔNG

Thống kê của UBND xã Tân Vĩnh Lộc cho thấy hiện còn khoảng 82 cơ sở, doanh nghiệp vi phạm quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn. Các trường hợp vi phạm tập trung chủ yếu ở 2 nhóm ngành nghề là tái chế phế liệu nhựa và giặt nhuộm.

Đối với hoạt động tái chế nhựa, quá trình rửa nguyên liệu phát sinh lượng lớn nước thải. Trong khi đó, các công đoạn xử lý keo, gia nhiệt tạo hạt nhựa phát sinh khí thải, mùi khó chịu. Ở nhóm cơ sở giặt nhuộm, nước thải chứa dư lượng thuốc nhuộm, hóa chất; một số nơi còn sử dụng vải vụn làm nhiên liệu đốt lò hơi, phát sinh bụi và mùi hôi ảnh hưởng đến khu vực xung quanh.

Doanh nghiệp "thay tên đổi họ" để né phạt

Bà Hồ Ngọc Hiếu, Phó chủ tịch UBND xã Tân Vĩnh Lộc, cho biết tình trạng vi phạm môi trường tại một số cơ sở đã kéo dài nhiều năm. Dù có đơn vị đầu tư hệ thống xử lý chất thải, nhưng chi phí đầu tư và vận hành lớn, vượt khả năng tài chính nên không duy trì hoạt động thường xuyên hoặc không bảo đảm yêu cầu xử lý.

Về trách nhiệm quản lý địa bàn, bà Hiếu cho biết các xã trước đây đã xử lý vi phạm hành chính những cơ sở này. Tuy nhiên, số lượng cơ sở vi phạm quá nhiều so với quy mô của một xã nhỏ và thiếu chế tài mạnh mẽ nên chưa thể xử lý dứt điểm. Khi sáp nhập xã và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, xã Tân Vĩnh Lộc tập trung rà soát và tìm giải pháp xử lý triệt để những cơ sở này.

Cơ sở giặt nhuộm xả nước thải, tro bụi ra môi trường ẢNH: SỸ ĐÔNG

Một trong những khó khăn lớn nhất của địa phương là tình trạng doanh nghiệp chây ì chấp hành quyết định xử phạt, thậm chí tìm cách né tránh bằng việc thay đổi pháp nhân.

"Có trường hợp doanh nghiệp giải thể công ty cũ, sau đó thành lập công ty mới ngay tại nhà xưởng trước đó, tiếp tục sử dụng máy móc, thiết bị và duy trì hoạt động sản xuất. Do việc xử phạt vi phạm hành chính gắn với chủ thể vi phạm, chính quyền phải tiến hành xác minh, lập hồ sơ và xử lý lại từ đầu", bà Hiếu cho biết.

Chưa kể, quá trình xử lý mất nhiều thời gian. Riêng việc lấy mẫu, phân tích các chỉ tiêu môi trường có thể kéo dài 2 - 3 tuần. Hiện nay, số lượng đơn vị kiểm định giảm so với trước nên xã phải chờ lịch lấy mẫu và phân tích khiến một hồ sơ xử lý có thể mất hơn một tháng mới hoàn tất.

Cắt điện cơ sở gây ô nhiễm nếu không khắc phục

Thực tế, dù mức xử phạt hành chính không nhỏ, như trường hợp Công ty Tường Long bị phạt hơn 200 triệu đồng, nhưng biện pháp xử phạt bằng tiền vẫn chưa đủ sức ngăn chặn triệt để các hành vi vi phạm.

Trước thực trạng này, xã Tân Vĩnh Lộc xác định cần áp dụng chế tài mạnh hơn, trong đó có ngưng cung cấp điện, nước theo Nghị quyết 57/2026 của HĐND TP.HCM. Bà Hiếu cho biết điện và nước là những điều kiện thiết yếu để các cơ sở sản xuất hoạt động. Vì vậy, việc ngưng cung cấp hai nguồn này sẽ tác động trực tiếp đến hoạt động của cơ sở vi phạm, buộc chủ doanh nghiệp phải khắc phục các tồn tại thay vì tiếp tục sản xuất và xả thải.

Công chức xã Tân Vĩnh Lộc (TP.HCM) kiểm tra cơ sở tái chế nhựa sau khi bị cắt điện hồi đầu tháng 11.2026 ẢNH: SỸ ĐÔNG

Để triển khai, xã rà soát những cơ sở đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính về nước thải, khí thải để tổ chức tái kiểm tra việc chấp hành. Nếu cơ sở không thực hiện đầy đủ các yêu cầu khắc phục, địa phương lập biên bản, ban hành quyết định ngưng cung cấp điện, nước và gửi đến các đơn vị điện lực, cấp nước để phối hợp thực hiện.

Đầu tháng 11.2026, xã Tân Vĩnh Lộc đã áp dụng biện pháp cắt điện với trường hợp đầu tiên là Công ty TNHH nhựa Thiệu Nguyễn.

"Việc ngưng cấp điện, nước không đồng nghĩa với đóng cửa vĩnh viễn cơ sở. Trường hợp chủ cơ sở khắc phục đầy đủ vi phạm, bảo đảm chất thải sau xử lý đạt chuẩn và có đơn đề nghị, UBND xã sẽ tổ chức kiểm tra, xác nhận để các đơn vị liên quan xem xét đấu nối trở lại", bà Hiếu nói thêm.

Bên cạnh đó, việc ngưng cung cấp điện, nước chỉ áp dụng với hoạt động sản xuất, nếu người dân muốn cấp điện, nước phục vụ sinh hoạt vẫn được cung cấp.

Một cơ sở tái chế nhựa trên đường 6B (xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM) không đầu tư hệ thống xử lý nước thải mà xả thẳng ra ngoài môi trường ẢNH: SỸ ĐÔNG

Song song với việc cắt điện cơ sở gây ô nhiễm, xã cũng rà soát tình trạng pháp lý về đất đai, xây dựng tại các nhà xưởng tạm bợ; vận động chủ đất không tiếp tục cho thuê mặt bằng để tổ chức sản xuất gây ô nhiễm.

Lãnh đạo xã Tân Vĩnh Lộc cho biết chính quyền địa phương luôn tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động, phát triển nhưng phải chấp hành đúng quy định pháp luật. Đối với những trường hợp cố tình vi phạm, tái phạm nhiều lần, xã sẽ kiên quyết xử lý, không để tình trạng vi phạm kéo dài gây ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư.

Đối với người lao động làm việc tại các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, xã Tân Vĩnh Lộc giao Phòng Văn hóa - Xã hội và Phòng Kinh tế trao đổi, khảo sát nhu cầu và kết nối với các doanh nghiệp trên địa bàn; mở lớp đào tạo ngắn hạn để họ sớm ổn định cuộc sống. Ngoài ra, xã Tân Vĩnh Lộc cũng vận động các cơ sở sản xuất tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm di dời vào các khu, cụm công nghiệp tập trung.