TP.HCM bắt đầu cắt điện, nước cơ sở gây ô nhiễm, công trình vi phạm xây dựng

UBND TP.HCM vừa yêu cầu các sở, ngành và địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết 57/2026 của HĐND TP.HCM về áp dụng biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm trên địa bàn.

Theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, thẩm quyền quyết định thuộc về Chủ tịch UBND cấp xã nơi có công trình, cơ sở vi phạm.

Các trường hợp có thể bị cắt điện, nước gồm công trình xây dựng sai quy hoạch, không có giấy phép hoặc xây dựng sai giấy phép; công trình xây dựng trên đất lấn, chiếm; vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Biện pháp này cũng áp dụng đối với cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường không bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy; công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về bảo vệ môi trường nhưng không chấp hành yêu cầu xử lý của cơ quan có thẩm quyền.

Nhân viên điện lực cắt điện, thu hồi trạm biến áp đối với Công ty TNHH Nhựa Thiệu Nguyễn (xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM) vì gây ô nhiễm môi trường ẢNH: NGUYÊN VŨ

UBND TP.HCM giao Tổng công ty Điện lực TP.HCM và Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV phối hợp chính quyền địa phương thực hiện việc ngừng, tạm dừng và cung cấp lại dịch vụ điện, nước đúng đối tượng, phạm vi, thời hạn theo quyết định.

Thực tế triển khai tại địa phương, UBND xã Tân Vĩnh Lộc vừa phối hợp Công ty Điện lực Bình Chánh tháo dỡ, thu hồi trạm biến áp chuyên dùng tại cơ sở vi phạm của Công ty TNHH Nhựa Thiệu Nguyễn, ở ấp 2. Cơ sở này có nhiều vi phạm về đất đai, đăng ký kinh doanh, sản xuất gây ô nhiễm môi trường.

Sau khi cắt điện, UBND xã giao các lực lượng chức năng tăng cường giám sát địa bàn, yêu cầu chủ sử dụng đất khắc phục hậu quả, thu gom rác thải, khôi phục hiện trạng ban đầu và sử dụng đất đúng mục đích, không để tái diễn vi phạm.

Lãnh đạo xã Tân Vĩnh Lộc cho biết địa phương sẽ tiếp tục vận dụng Nghị quyết 57/2026 của HĐND TP.HCM để xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường khác trên địa bàn xã.