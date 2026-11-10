TP.HCM bắt đầu cắt điện, nước cơ sở gây ô nhiễm, công trình vi phạm xây dựng

UBND TP.HCM vừa yêu cầu các sở, ngành và địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết 57/2026 của HĐND TP.HCM về áp dụng biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm trên địa bàn.
Theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, thẩm quyền quyết định thuộc về Chủ tịch UBND cấp xã nơi có công trình, cơ sở vi phạm.
Các trường hợp có thể bị cắt điện, nước gồm công trình xây dựng sai quy hoạch, không có giấy phép hoặc xây dựng sai giấy phép; công trình xây dựng trên đất lấn, chiếm; vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.
Biện pháp này cũng áp dụng đối với cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường không bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy; công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về bảo vệ môi trường nhưng không chấp hành yêu cầu xử lý của cơ quan có thẩm quyền.
UBND TP.HCM giao Tổng công ty Điện lực TP.HCM và Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV phối hợp chính quyền địa phương thực hiện việc ngừng, tạm dừng và cung cấp lại dịch vụ điện, nước đúng đối tượng, phạm vi, thời hạn theo quyết định.
Thực tế triển khai tại địa phương, UBND xã Tân Vĩnh Lộc vừa phối hợp Công ty Điện lực Bình Chánh tháo dỡ, thu hồi trạm biến áp chuyên dùng tại cơ sở vi phạm của Công ty TNHH Nhựa Thiệu Nguyễn, ở ấp 2. Cơ sở này có nhiều vi phạm về đất đai, đăng ký kinh doanh, sản xuất gây ô nhiễm môi trường.
Sau khi cắt điện, UBND xã giao các lực lượng chức năng tăng cường giám sát địa bàn, yêu cầu chủ sử dụng đất khắc phục hậu quả, thu gom rác thải, khôi phục hiện trạng ban đầu và sử dụng đất đúng mục đích, không để tái diễn vi phạm.
Lãnh đạo xã Tân Vĩnh Lộc cho biết địa phương sẽ tiếp tục vận dụng Nghị quyết 57/2026 của HĐND TP.HCM để xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường khác trên địa bàn xã.
Không hợp thức hóa công trình vi phạm xây dựng
UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản yêu cầu tăng cường phối hợp kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý công trình xây dựng vi phạm theo thẩm quyền. Thành phố yêu cầu không để phát sinh điểm nóng, bỏ sót hoặc hợp thức hóa sai phạm.
Đáng chú ý, UBND TP.HCM yêu cầu xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân và người đứng đầu nếu buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm hoặc bao che, tiếp tay cho hành vi vi phạm.
Các ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao và khu nông nghiệp công nghệ cao có trách nhiệm chủ động kiểm tra trật tự xây dựng trong phạm vi quản lý; kịp thời cung cấp thông tin, phối hợp chính quyền địa phương xác minh, xử lý.
UBND cấp xã được yêu cầu tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp lập biên bản và xử lý vi phạm, tránh tình trạng chồng chéo, bỏ sót hoặc kéo dài thời gian giải quyết.
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