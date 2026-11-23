Đây là khẳng định của Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong tại hội nghị công bố quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm. Đến dự hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo các cơ quan Trung ương,TP.HCM và cộng đồng doanh nghiệp.

Ông Lê Quốc Phong nhấn mạnh đây là dấu mốc quan trọng của thành phố mang tên Bác, điểm đánh dấu cho chặng đường phát triển mới, cho tầm nhìn 100 năm của siêu đô thị TP.HCM.

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong phát biểu tại buổi lễ công bố quy hoạch tổng thể ẢNH: NHẬT THỊNH

Ông Phong cho biết sau sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính, TP.HCM bước vào một không gian phát triển mới rộng lớn hơn, đa dạng hơn, hội tụ đầy đủ các lợi thế về đô thị, công nghiệp, cảng biển, logistics, du lịch, kinh tế biển và hệ sinh thái tự nhiên. Không gian mới mở ra cơ hội chưa từng có, đồng thời đòi hỏi một tầm nhìn thống nhất, đủ tầm để phát huy sức mạnh tổng hợp.

Theo Chủ tịch Lê Quốc Phong, quy hoạch tổng thể TP.HCM là văn bản pháp lý có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, là "bản đồ phát triển" dẫn dắt mọi quyết sách của thành phố trong nhiều thập kỷ tới. Bản quy hoạch là kết tinh của trí tuệ tập thể, tinh thần đổi mới tư duy mạnh mẽ, với tầm nhìn dài hạn 100 năm.

Quy hoạch đã định hình rõ mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế biển; đồng thời xác lập cấu trúc không gian siêu đô thị "5 cực động lực - 5 trung tâm vệ tinh - 10 hệ liên kết chiến lược và 10 vùng quản trị phát triển", lấy con người làm trung tâm, làm chủ thể và là mục tiêu cao nhất của sự phát triển.

Người đứng đầu chính quyền TP.HCM khẳng định việc triển khai đồng bộ, có hiệu quả quy hoạch là tiền đề quan trọng để thành phố phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, khẳng định vai trò tiên phong trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước. Ông Phong cũng khái quát một số mục tiêu chiến lược mà bản quy hoạch đề ra tương ứng với từng mốc năm 2030, 2045 và 2075.

Tầm nhìn 100 năm là tầm nhìn của nhiều thế hệ

Để nhanh chóng triển khai thực hiện quy hoạch, Chủ tịch Lê Quốc Phong khẳng định TP.HCM sẽ bám sát tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại hội nghị hôm nay.

Đồng thời, TP.HCM sẽ công bố rộng rãi quy hoạch bằng nhiều hình thức để tuyên truyền trong cộng đồng doanh nghiệp và trong nhân dân về định hướng phát triển, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân để góp phần chung tay thực hiện quy hoạch chung và các dự án mà thành phố đang kêu gọi đầu tư.

Bên cạnh đó, TP.HCM cũng sẽ rà soát, lập kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch; rà soát, cập nhật, điều chỉnh các quy hoạch đô thị, nông thôn và quy hoạch chuyên ngành đảm bảo khớp nối đồng bộ, thống nhất với quy hoạch tổng thể.

Toàn cảnh hội nghị công bố quy hoạch tổng thể TP.HCM tầm nhìn 100 năm ẢNH: NHẬT THỊNH

"TP.HCM sẽ phát huy tối đa các cơ chế, chính sách đặc thù theo các luật, nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ. Huy động hiệu quả mọi nguồn lực xã hội để triển khai các công trình hạ tầng chiến lược, hệ thống giao thông, không gian đô thị, trung tâm tài chính quốc tế và các cực động lực phát triển đã được định hình", ông Phong cho biết.

Theo người đứng đầu chính quyền TP.HCM, xây dựng thành phố trở thành "Đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại, phát triển toàn diện, ngang tầm các đô thị hàng đầu thế giới" là sứ mệnh lịch sử của toàn Đảng bộ, chính quyền và người dân thành phố. Ông Phong kêu gọi các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, biến bản quy hoạch chiến lược thành những thành quả phát triển thực tiễn sinh động.

"Tầm nhìn 100 năm là tầm nhìn của nhiều thế hệ. Từ nền móng vững chắc hôm nay, các thế hệ mai sau tiếp nối, hoàn thiện và tự hào về thành phố của mình", ông Phong chia sẻ thêm.