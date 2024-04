'Ông lớn' hàng hải thanh lý 24 tàu cũ

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Hàng hải (VIMC) sáng 16.4, Tổng giám đốc VIMC Nguyễn Cảnh Tĩnh cho biết, sẽ tăng vốn điều lệ, nhằm đầu tư phát triển cảng cho tàu trọng tải lớn, đầu tư phát triển đội tàu, đầu tư tăng vốn tại các công ty có hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả…

VIMC dự định thanh lý 24 tàu già để tái cơ cấu đội tàu VIMC

"VIMC sẽ tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành cổ phiếu, giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần của Nhà nước," ông Tĩnh nói.



Tuy nhiên, Tổng giám đốc VIMC cũng dự báo tình hình quốc tế, trong nước, thị trường vận tải biển tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.



Do đó, kế hoạch sản lượng vận tải biển năm nay mục tiêu đặt ra 15,9 triệu tấn (bằng khoảng 76% so với năm 2023), sản lượng hàng thông qua cảng biển 123,6 triệu tấn (108% so với năm 2023).

Lý do, xung đột tiếp tục căng thẳng, leo thang tại nhiều khu vực gây ảnh hưởng đến hoạt động của các hãng tàu và có thể dẫn tới tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu; sức tiêu dùng chưa có dấu hiệu phục hồi, ảnh hưởng tới nhu cầu vận tải hàng hóa.

Mặt khác, nguồn cung tàu sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ. Các hãng tàu phải cắt giảm mạnh chi phí hoạt động dẫn tới nhiều khó khăn trong quá trình đàm phán giá dịch vụ giữa các cảng và hãng tàu.

"Đội tàu già (tuổi tàu trung bình là 20 tuổi), tính năng kỹ thuật kém, không đồng bộ, quy mô đội tàu ngày càng thu hẹp do quá trình tái cơ cấu cũng như do vướng mắc trong quy định về thủ tục đầu tư. Nhiều năm nay các doanh nghiệp của VIMC chưa đầu tư phát triển được đội tàu," ông Tĩnh nêu các vướng mắc trước đây.

Dự kiến, VIMC sẽ thực hiện thanh lý 24 tàu với tổng trọng tải khoảng 617.000 tấn; đầu tư 4 tàu container từ 1.700 - 2.200 tấn và 8 tàu hàng khô trọng tải đến 60.000 tấn.

Năm 2025, đội tàu của VIMC sẽ nâng lên tổng số 40 tàu, tổng trọng tải khoảng 1,2 triệu tấn. Trong đó, đội tàu container đạt trọng tải khoảng 200.000 tấn (13.000 - 16.000 tấn), tương đương 30% trọng tải đội tàu container Việt Nam.

Bên cạnh đó, VIMC cũng ưu tiên nguồn lực cho các dự án đầu tư trọng điểm gồm phát triển đội tàu container, cảng biển, các dự án chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số và công nghệ thông tin; quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ dự án bến 3 - 4 cảng Lạch Huyện. Đặc biệt, tập trung nguồn lực cao nhất triển khai dự án trọng điểm Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.

Doanh thu hợp nhất của VIMC và các đơn vị thành viên năm 2023 đạt 13.447 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế là 2.736 tỉ đồng. Trong đó, công ty mẹ tổng doanh thu 2.415 tỉ đồng, tăng 348 tỉ đồng tương đương 17% so với thực hiện năm 2023; lợi nhuận trước thuế 935 tỉ đồng, tăng 578 tỉ đồng so với thực hiện năm 2023, tương đương đạt gấp 2,62 lần so với thực hiện năm 2023.