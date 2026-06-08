Trước đó, chiều 7.6, Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX đã tiến hành quy trình bầu Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Lương Quốc Đoàn tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khóa IX ẢNH: PHẠM HƯNG

Đại hội đã biểu quyết thông qua đề án nhân sự và bầu Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam với 81 ủy viên. Tại phiên họp lần thứ nhất, Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã bầu Ban Thường vụ T.Ư Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 15 ủy viên.

Hội nghị đã bầu chủ tịch và 4 phó chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, tái đắc cử Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam khóa IX

ẢNH: PHẠM HƯNG

4 ủy viên tái đắc cử chức danh Phó chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, gồm: ông Phan Như Nguyện, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư, Phó chủ tịch thường trực Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII.

Ông Phạm Tiến Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII.

Bà Bùi Thị Thơm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó chủ tịch Ban Chấp hành T,Ư Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII.

Ông Nguyễn Xuân Định, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII.

Hội nghị cũng đã bầu Ủy viên Ủy ban Kiểm tra T.Ư Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031, gồm 9 ủy viên, trong đó ông Phạm Tiến Nam tái đắc cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Hội khóa IX.

Đại diện Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam khóa IX phát biểu tại đại hội, ông Lương Quốc Đoàn bày tỏ cảm ơn sự tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã luôn quan tâm, chỉ đạo sâu sát đối với Hội Nông dân Việt Nam.