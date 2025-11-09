Ông Nguyễn Phước Lộc nhắn nhủ người dân gìn giữ tình làng nghĩa xóm

Ngày 9 .11, Ban Công tác Mặt trận ấp Mỹ An, xã Phước Hải (TP.HCM) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM tham dự.

Ông Nguyễn Phước Lộc và bà Võ Ngọc Thanh Trúc tặng quà cho người dân ấp Mỹ An ẢNH: CTV

Theo Ban Công tác Mặt trận ấp Mỹ An, trong năm qua, nhiều hộ gia đình thoát nghèo, kinh tế người dân ổn định.

Ban đã vận động 155 hộ dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi hơn 11 tỉ đồng phát triển kinh tế; vận động 65 suất quà trị giá hơn 32 triệu đồng trao cho các hộ khó khăn và học sinh hiếu học.

Các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự được người dân tích cực hưởng ứng, tạo nên không khí đoàn kết, trách nhiệm và nghĩa tình trong cộng đồng.

Đời sống người dân trong ấp được nâng cao, cảnh quan nông thôn khởi sắc với các mô hình "Tuyến đường hoa" dài 2,5 km và "Tuyến đường cờ" dài 4,5 km.

Phát biểu tại ngày hội, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, kết quả của cán bộ và nhân dân ấp Mỹ An trong năm qua.

Ông Lộc đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Phước Hải và Ban công tác Mặt trận ấp Mỹ An tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tự quản và đổi mới trong hoạt động, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ năm 2026, tập trung thực hiện 3 mục tiêu "an ninh - an sinh - an dân".

Đồng thời, quan tâm hơn nữa đến người có công, người cao tuổi, phụ nữ, trẻ em và các nhóm yếu thế, thực hiện tốt các phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", "Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc" và "Thành phố muôn sắc hoa"…

"Mỗi người dân cần chủ động tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế - xã hội và gìn giữ tình làng nghĩa xóm", Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM nhắn nhủ với người dân ấp Mỹ An

Dịp này, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và xã Phước Hải, ấp Mỹ An đã trao quà, học bổng cho các gia đình, các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.