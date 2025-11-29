Ông Nguyễn Phương Nam làm Chủ tịch Liên đoàn Cầu lông TP.HCM

Kim chỉ nam của cầu lông TP.HCM

Đại hội đại biểu Liên đoàn Cầu lông TP.HCM (HBF) lần I nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra vào sáng 29.11 tại P.Xuân Hòa, TP.HCM. Tại đại hội, đại diện HBF đã báo cáo tổng kết nhiệm kỳ VI giai đoạn 2024-2025, trình bày phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới 2025-2030. Đại hội diễn ra trong bối cảnh 2 tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu vừa được sáp nhập vào TP.HCM.

Theo đó, đại hội đã thông qua đề án nhân sự Ban chấp hành HBF nhiệm kỳ 2025-2030. Kết quả Hội nghị lần thứ I Ban chấp hành HBF, ông Nguyễn Phương Nam (Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư ROBOT) được bầu giữ chức Chủ tịch HBF nhiệm kỳ I giai đoạn 2025-2030.

Chủ tịch HBF nhiệm kỳ 2025-2030 Nguyễn Phương Nam ẢNH: THIỆN ĐỨC

Ông Nguyễn Ngọc Khang giữ chức Phó chủ tịch thường trực HBF. Bà Hoàng Thị Thu Hà (tổng trọng tài cầu lông châu Á) làm Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký HBF.

Dựa trên phương hướng hoạt động nhiệm kỳ I (2025-2030), Liên đoàn Cầu lông TP.HCM đặt ra mục tiêu tổng thể là xây dựng một tổ chức hiện đại, mang bản sắc thành phố năng động - hội nhập, đồng thời phát triển phong trào một cách mạnh mẽ và bền vững. Để đạt được điều này, nhiệm vụ trọng tâm được xác định là nâng cao chất lượng phong trào, lan tỏa tinh thần kết nối cộng đồng và phát triển lực lượng VĐV trẻ theo định hướng nâng bước tài năng thành tích cao.

Liên đoàn sẽ triển khai một loạt giải pháp chiến lược toàn diện, bao gồm việc chuẩn hóa phong trào cơ sở và tổ chức các giải đấu quy mô lớn, đồng thời tăng cường mở rộng giao lưu quốc tế với các liên đoàn, hiệp hội và CLB lớn trong khu vực. Song song đó, HBF sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số thông qua livestream các giải đấu và số hóa dữ liệu hội viên, CLB, VĐV và HLV.

Về mặt chuyên môn, HBF ưu tiên tuyển chọn, đào tạo VĐV theo chuẩn mới, bồi dưỡng trọng tài và HLV định kỳ để nâng cao hiệu quả huấn luyện, qua đó tăng cơ hội cọ xát và khẳng định vai trò tại đấu trường quốc gia và quốc tế. Tất cả các hoạt động này sẽ được đảm bảo bằng việc đẩy mạnh xã hội hóa, kết nối doanh nghiệp để tạo nguồn thu ổn định, bền vững cho công tác phát triển phong trào và tài năng trẻ.

Ban chấp hành HBF nhiệm kỳ 2025-2030 ẢNH: THIỆN ĐỨC

Chủ tịch HBF Nguyễn Phương Nam cho biết, đại hội lần này đánh dấu bước ngoặt lịch sử khi HBF bước vào giai đoạn mở rộng quy mô hoạt động, bao gồm khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). Trước sự chuyển mình này, HBF đối mặt những cơ hội to lớn nhưng cũng không ít thách thức.

"Khó khăn hiện nay là tại các địa bàn mới sáp nhập không có liên đoàn cầu lông. Điều này đòi hỏi chúng tôi phải nỗ lực gấp bội để không chỉ lan tỏa phong trào ra khỏi phạm vi TP.HCM cũ, mà còn phải nhanh chóng tìm kiếm, kết nối được những nhân sự nòng cốt, có chuyên môn và uy tín cao tại địa phương để cùng góp sức trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, với quy mô kinh tế, công nghiệp và du lịch của TP.HCM "mới", đây chính là cơ hội tốt để HBF đẩy mạnh các hoạt động, đóng góp tích cực hơn nữa cho thể thao và kinh tế thành phố", ông Nguyễn Phương Nam nhận định.

Chủ tịch HBF nhấn mạnh thêm: "Để hiện thực hóa điều đó, liên đoàn xác định khẩu hiệu "Kết nối cộng đồng - Nâng bước tài năng" sẽ là kim chỉ nam xuyên suốt. Chúng tôi mong muốn sẽ hòa quyện được 2 mục tiêu này, để vừa phát triển phong trào cầu lông quần chúng rộng khắp, vừa làm bệ phóng vững chắc cho các tài năng đỉnh cao của TP.HCM nói riêng và quốc gia nói chung".