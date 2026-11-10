Ông Nguyễn Thanh Long làm Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quý

Chiều 10.11, HĐND đặc khu Phú Quý khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031, tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 9 để xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, các đại biểu thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quý đối với ông Lê Hồng Lợi để chờ bố trí công tác khác.

Sau đó, HĐND đặc khu tiến hành bầu Chủ tịch UBND đặc khu nhiệm kỳ 2026 - 2031. Kết quả, ông Nguyễn Thanh Long, Phó bí thư Đảng ủy đặc khu, nhận được 100% phiếu bầu của các đại biểu có mặt và chính thức giữ chức Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quý.

Lãnh đạo Đảng ủy và HĐND đặc khu Phú Quý tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Thanh Long (thứ hai từ trái sang) và tri ân ông Lê Hồng Lợi tại kỳ họp ẢNH: C.T.V

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Thanh Long cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của các đại biểu HĐND đặc khu. Ông khẳng định sẽ nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ gìn đoàn kết, cùng UBND đặc khu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đảo Phú Quý ngày càng giàu đẹp, phát triển.

Dịp này, lãnh đạo Đảng ủy và HĐND đặc khu tặng hoa tri ân ông Lê Hồng Lợi, ghi nhận những đóng góp của ông trong quá trình công tác, lãnh đạo, điều hành UBND đặc khu.

Ông Nguyễn Thanh Long, 47 tuổi, có trình độ thạc sĩ ngành giao thông, cao cấp lý luận chính trị. Trước đây, ông từng giữ chức Phó giám đốc Sở GTVT Bình Thuận (cũ). Sau khi sở này sáp nhập với Sở Xây dựng, ông giữ chức Phó giám đốc Sở Xây dựng Bình Thuận (cũ). Khi Bình Thuận sáp nhập vào Lâm Đồng từ tháng 7.2025, ông tiếp tục được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Sở Xây dựng Lâm Đồng.

Tân Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quý Nguyễn Thanh Long phát biểu nhận nhiệm vụ tại kỳ họp HĐND đặc khu chiều 10.11 ẢNH: C.T.V

Ngày 9.11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng công bố quyết định điều động ông Nguyễn Thanh Long từ Sở Xây dựng đến Đảng ủy đặc khu Phú Quý; chỉ định ông tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quý, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Cũng trong ngày 9.11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng quyết định để ông Lê Hồng Lợi thôi giữ chức Phó bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quý kể từ ngày 9.11.2026.

Đặc khu Phú Quý cách đất liền khoảng 56 hải lý, có diện tích khoảng 17 km², dân số hơn 32.000 người. Nơi đây có tiềm năng phát triển kinh tế biển, du lịch, khai thác hải sản, đồng thời giữ vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh biển đảo. Hiện người dân và du khách ra đảo bằng tàu cao tốc, với thời gian di chuyển khoảng 2,5 giờ/chuyến.