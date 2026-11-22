Đến dự có ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Trung ương và tỉnh Đắk Lắk tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Đấy ẢNH: CTV

Về phía tỉnh Đắk Lắk, có sự tham dự của ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Y Giang Gry Niê Knơng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Y Nhuân Byă, Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo sở, ngành và đông đảo người dân.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược T.Ư cho biết trong không khí phấn khởi kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2026) và hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11), đây là dịp có ý nghĩa để chúng ta cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, củng cố tình đoàn kết, nghĩa đồng bào; đồng thời ghi nhận những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương trong xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, văn minh, phát triển.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương, phát biểu tại chương trình ẢNH: CTV

Ông Nguyễn Thanh Nghị đánh giá Ea Kao là địa bàn giàu truyền thống cách mạng, không gian phát triển quan trọng của tỉnh Đắk Lắk, nơi hội tụ nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống với những giá trị văn hóa đặc sắc, tiêu biểu là không gian văn hóa cồng chiêng, các lễ hội truyền thống đặc sắc, con người chân thành, mến khách. Đây vừa là tài sản quý báu, vừa là nguồn lực nội sinh cần được gìn giữ, phát huy.

Đối với Ea Kao, cần chú trọng bảo tồn, phát huy không gian văn hóa cồng chiêng, tiếng nói, chữ viết, dân ca, dân vũ, lễ hội, ẩm thực và phong tục tốt đẹp của các dân tộc. Duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động các câu lạc bộ cồng chiêng, câu lạc bộ văn hóa; quan tâm truyền dạy cho thế hệ trẻ, để di sản tiếp tục hiện diện trong đời sống cộng đồng.

Ea Kao cũng cần gắn bảo tồn văn hóa với du lịch cộng đồng, kinh tế sáng tạo và chuyển đổi số; bảo đảm người dân thực sự là chủ thể gìn giữ, trao truyền và thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Lãnh đạo Trung ương tặng quà cho hộ gia đình khó khăn ẢNH: CTV

"Với truyền thống cách mạng vẻ vang, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên, tôi tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc phường Ea Kao sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, đậm đà bản sắc văn hóa; đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh Đắk Lắk, khu vực Tây nguyên và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc", ông Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh.

Tại chương trình, ông Nguyễn Thanh Nghị cùng lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã trao tặng phần quà mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Đấy, và 19 phần quà giúp hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng thời, anh Bùi Quang Huy đã trao tặng 50 phần quà ý nghĩa đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Ea Kao.

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (thứ 6 từ trái qua) tặng quà cho các em học sinh ẢNH: CTV

Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cũng trao tặng 15 phần quà đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao 15 phần quà cho các hộ gia đình.