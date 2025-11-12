Ông Phạm Quang Ngọc làm Chủ tịch tỉnh Hưng Yên

Sáng 12.11, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 33 để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng.

Trong đó, HĐND tỉnh Hưng Yên thực hiện quy trình miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh và bầu Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng thời, quyết định nhiều chính sách, cơ chế tạo nền tảng pháp lý phục vụ công tác quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn chuyển tiếp từ năm 2025 sang năm 2026 - năm đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Ông Phạm Quang Ngọc, tân Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên ẢNH: TÙNG ANH

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Hưng Yên đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021 - 2026 với ông Nguyễn Khắc Thận (do chuyển công tác làm Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An).

Ông Phạm Quang Ngọc, Phó bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025 - 2030, được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, trên cương vị mới, ông Phạm Quang Ngọc hứa sẽ nỗ lực cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên hoàn thành những mục tiêu lớn đặt ra: xây dựng nền kinh tế năng động và phát triển nhanh, bền vững dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; xã hội hài hòa; bản sắc văn hóa được bảo tồn và phát huy; môi trường sinh thái được bảo vệ an toàn.

Đến năm 2035, Hưng Yên là tỉnh công nghiệp hiện đại, đáp ứng tiêu chí đô thị loại I; đến năm 2045, Hưng Yên là thành phố thông minh, sinh thái trực thuộc T.Ư và nhân dân có cuộc sống thịnh vượng, hạnh phúc.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cũng khẳng định sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính tạo môi trường và điều kiện thuận lợi thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Cạnh đó, kiên quyết đẩy lùi, loại bỏ những hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong thực thi công vụ. Mục tiêu để mỗi người dân, doanh nghiệp cảm nhận được, thụ hưởng được những lợi ích từ quá trình cải cách hoạt động chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương 2 cấp... Đồng thời, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Trước đó, chiều 11.11, Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về việc ông Phạm Quang Ngọc thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025 - 2030 để tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025 - 2030.