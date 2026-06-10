Ông Tập Cận Bình: Trung - Triều đạt nhiều đồng thuận quan trọng

Theo KCNA ngày 10.6, thông điệp cảm ơn của ông Tập được gửi sau chuyến thăm Triều Tiên kéo dài từ ngày 8 - 9.6. Đây là chuyến công du đầu tiên của nhà lãnh đạo Trung Quốc tới Bình Nhưỡng sau 7 năm, diễn ra trong bối cảnh quan hệ Trung Quốc - Triều Tiên được chú ý giữa những biến động an ninh trên bán đảo Triều Tiên và cạnh tranh chiến lược trong khu vực.

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chụp ảnh tại Bình Nhưỡng ngày 9.6.2026 ẢNH: REUTERS

Trong thông điệp được KCNA đăng tải, Chủ tịch nước Trung Quốc cho biết 2 bên đã "trao đổi quan điểm sâu sắc về các vấn đề cùng quan tâm" và đạt được "một loạt đồng thuận quan trọng". Theo ông, chuyến thăm đã thể hiện quyết tâm của Bắc Kinh và Bình Nhưỡng trong việc làm sâu sắc hơn quan hệ song phương.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc khẳng định ông sẵn sàng hợp tác với ông Kim "trên cơ sở lợi ích cơ bản và lâu dài" nhằm "bảo vệ, củng cố và phát triển bền vững" quan hệ Trung Quốc - Triều Tiên. Ông cũng cho rằng 2 nước cần đóng góp nhiều hơn cho hòa bình và phát triển của khu vực cũng như thế giới.

Ông Tập mô tả chuyến thăm là "thành công tốt đẹp", đồng thời nhấn mạnh quan hệ giữa 2 nước đã bước vào "một giai đoạn lịch sử mới". Ông cũng bày tỏ hy vọng sớm gặp lại nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Hãng thông tấn Tân Hoa Xã của Trung Quốc đưa tin chuyến thăm đã giúp 2 bên thiết lập "sự hiểu biết sâu sắc và toàn diện hơn", qua đó mở ra phương hướng rõ ràng hơn cho sự phát triển quan hệ Trung - Triều trong thời gian tới.

Theo Reuters, ông Tập và ông Kim nhất trí mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực, bao gồm chính trị, kinh tế, thương mại và văn hóa. Hai bên cũng cam kết tăng cường liên lạc chiến lược giữa chính phủ 2 nước.

"Hợp tác thực chất là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển quan hệ Trung Quốc - Triều Tiên", theo Tân Hoa Xã bình luận. Hai bên cũng thúc đẩy các lĩnh vực có thể được mở rộng như nông nghiệp, công nghệ và xây dựng.

Về phần mình, ông Kim Jong-un khẳng định rằng Triều Tiên và Trung Quốc sẽ duy trì tình hữu nghị như là "công việc chiến lược quan trọng hàng đầu". Ông Kim Jong-un nói rằng việc ông Tập Cận Bình chọn Triều Tiên là điểm đến cho chuyến công du nước ngoài đầu tiên trong năm nay là "sự ủng hộ khích lệ lớn nhất" dành cho Bình Nhưỡng, theo KCNA.

Ông Kim nhấn mạnh Triều Tiên sẵn sàng nghiêm túc thực hiện những đồng thuận quan trọng đạt được trong chuyến thăm của ông Tập, đồng thời nhắc lại sự ủng hộ của Bình Nhưỡng đối với "nguyên tắc một Trung Quốc".

Theo truyền thông Trung Quốc, 2 nước cần tận dụng việc mở cửa hoàn toàn các cửa khẩu biên giới, nối lại các chuyến bay dân dụng cũng như các tuyến tàu khách quốc tế. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm khôi phục giao lưu song phương sau thời gian dài bị gián đoạn.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, KCNA đưa tin 2 nhà lãnh đạo đã đến viếng Tháp hữu nghị Trung - Triều tại Bình Nhưỡng, công trình tưởng niệm các binh sĩ Trung Quốc thiệt mạng trong Chiến tranh Triều Tiên. Ông Tập và ông Kim cũng tham quan một trường đào tạo chính trị dành cho cán bộ đảng.

Tuy nhiên, các bản tin chính thức từ truyền thông của 2 nước không đề cập đến vấn đề hạt nhân Triều Tiên hay tình hình an ninh chung trên bán đảo Triều Tiên.

Ngày 9.6, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tái khẳng định mục tiêu phi hạt nhân hóa Triều Tiên sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Kim và ông Tập. Trong cuộc họp báo thường kỳ tại Seoul, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Park Il nhấn mạnh rằng phi hạt nhân hóa Triều Tiên "vẫn là mục tiêu nhất quán của cộng đồng quốc tế".

"Chính phủ chúng tôi sẽ tiếp tục kiên định theo đuổi mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên", theo Yonhap dẫn lời ông Park. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng nhấn mạnh nước này ghi nhận việc Mỹ và Trung Quốc, trong hội nghị thượng đỉnh tháng 5, đã xác nhận phi hạt nhân hóa Triều Tiên là mục tiêu chung.

Ông Park bày tỏ hy vọng các cuộc trao đổi và hợp tác giữa Triều Tiên và Trung Quốc, bao gồm chuyến thăm Bình Nhưỡng mới đây của ông Tập, sẽ góp phần vào hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên.