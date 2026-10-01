Ông Trần Đình Quân giữ chức Phó giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM

Ngoài ra, ông Vũ Văn Thái, Phó giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Nông nghiệp và Môi trường được điều động về công tác tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường; ông Nguyễn Hoàng Trọng Tín, Phó chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp và Môi trường được điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn; ông Nguyễn Văn Quyết, Phó giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM được điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Trung tâm Đo đạc bản đồ; ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM về làm Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai số 35 (theo nguyện vọng cá nhân).
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM nói, tập thể Ban Thường vụ và Ban giám đốc Sở đặt rất nhiều kỳ vọng vào những cán bộ được trao quyết định đợt này. Đồng thời ghi nhận, đánh giá cao quá trình nỗ lực và kết quả công tác của các cán bộ tại vị trí cũ. Mỗi quyết định điều động, bổ nhiệm hay luân chuyển đều mang tính đặc thù riêng, thể hiện sự tin tưởng và gửi gắm trách nhiệm của lãnh đạo Sở, không thuần túy là một thủ tục hành chính.
Dù ở bất kỳ vị trí công tác nào, cán bộ cũng phải gắn liền với sự nỗ lực của bản thân, chủ động vượt qua khó khăn, áp lực ban đầu để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng kỳ vọng của Ban Thường vụ và Ban giám đốc Sở. Quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP.HCM: "Không thể nhận quyền mà né tránh việc".
Tuyệt đối không né tránh, không sợ trách nhiệm, không thụ động khi thực thi thẩm quyền. Đã nhận quyền hạn được giao thì phải quyết liệt thực hiện, dám làm và dám chịu trách nhiệm vì công việc chung. Chức vụ mới không phải là phần thưởng để tự mãn hay bằng lòng với những kết quả đã đạt được trong quá khứ. Thành tích trước đây chỉ là nền tảng. Kể từ thời điểm nhận quyết định, thước đo chính xác nhất về năng lực và uy tín của cán bộ chính là kết quả thực hiện nhiệm vụ ở vị trí công tác mới.
Ông cũng yêu cầu những người nhận quyết định đợt này phải nỗ lực hết sức, khiêm tốn học hỏi kinh nghiệm, giữ gìn và phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đối với các cơ quan, đơn vị tiếp nhận cán bộ mới chuyển đến cần chủ động tạo điều kiện để cán bộ nhanh chóng hòa nhập môi trường công tác.
Kịp thời phân công, giao nhiệm vụ rõ ràng, giúp cán bộ mới nắm chắc vai trò, chức trách, thẩm quyền để sớm phát huy tối đa năng lực, sở trường chuyên môn. Ông Nguyễn Toàn Thắng tin tưởng các nhân sự sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị mới, đáp ứng trọn vẹn sự tin tưởng và kỳ vọng của tập thể lãnh đạo Sở.
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