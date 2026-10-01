Ông Trần Đình Quân giữ chức Phó giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM

Ngoài ra, ông Vũ Văn Thái, Phó giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Nông nghiệp và Môi trường được điều động về công tác tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường; ông Nguyễn Hoàng Trọng Tín, Phó chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp và Môi trường được điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn; ông Nguyễn Văn Quyết, Phó giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM được điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Trung tâm Đo đạc bản đồ; ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM về làm Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai số 35 (theo nguyện vọng cá nhân).

Ông Trần Đình Quân đứng giữa nhận quyết định từ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường ẢNH: MẠNH ĐỒNG

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM nói, tập thể Ban Thường vụ và Ban giám đốc Sở đặt rất nhiều kỳ vọng vào những cán bộ được trao quyết định đợt này. Đồng thời ghi nhận, đánh giá cao quá trình nỗ lực và kết quả công tác của các cán bộ tại vị trí cũ. Mỗi quyết định điều động, bổ nhiệm hay luân chuyển đều mang tính đặc thù riêng, thể hiện sự tin tưởng và gửi gắm trách nhiệm của lãnh đạo Sở, không thuần túy là một thủ tục hành chính.