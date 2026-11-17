Theo quyết định do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn ký ngày 16.11, ông Triệu Ngọc Lâm, Tổng biên tập Báo Giáo dục và Thời đại, được điều động đến công tác tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam) và bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên, đồng thời là Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
Thời hạn giữ chức vụ 5 năm, kể từ ngày 23.11.2026.
Ông Triệu Ngọc Lâm tốt nghiệp ngành báo in tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, và từng là Trưởng phòng Pháp luật - Bạn đọc, phụ trách tổ chức nội dung mảng pháp luật, bạn đọc của Báo Gia đình & Xã hội.
Năm 2013, ông Lâm nhận quyết định của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về Báo Giáo dục và Thời đại với cương vị Phó tổng biên tập.
Từ tháng 2.2018 đến nay, ông Triệu Ngọc Lâm giữ chức Tổng biên tập Báo Giáo dục và Thời đại.
Trước đó, ngày 3.10, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn đã ký quyết định về việc cho thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên và chức vụ Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam theo nguyện vọng cá nhân đối với ông Nguyễn Tiến Thanh.
Đồng thời, ông Nguyễn Tiến Thanh được chuyển công tác đến Báo Văn nghệ thuộc Hội Nhà văn Việt Nam, kể từ ngày 5.10.2026.
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thành lập năm 1957, trực thuộc Bộ GD-ĐT, có nhiệm vụ tổ chức biên soạn, biên tập, in, phát hành sách giáo khoa và các ấn phẩm giáo dục phục vụ nghiên cứu, giảng dạy, học tập của các ngành học, bậc học trên toàn quốc. Đây là nhà xuất bản có quy mô lớn nhất cả nước với gần 40 công ty thành viên, mỗi năm xuất bản hàng nghìn tựa sách và sản xuất thiết bị, đồ dùng dạy học.
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