Theo quyết định do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn ký ngày 16.11, ông Triệu Ngọc Lâm, Tổng biên tập Báo Giáo dục và Thời đại, được điều động đến công tác tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam) và bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên, đồng thời là Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Thời hạn giữ chức vụ 5 năm, kể từ ngày 23.11.2026.

Ông Triệu Ngọc Lâm làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam từ ngày 23.11 ẢNH: MOET

Ông Triệu Ngọc Lâm tốt nghiệp ngành báo in tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, và từng là Trưởng phòng Pháp luật - Bạn đọc, phụ trách tổ chức nội dung mảng pháp luật, bạn đọc của Báo Gia đình & Xã hội.

Năm 2013, ông Lâm nhận quyết định của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về Báo Giáo dục và Thời đại với cương vị Phó tổng biên tập.

Từ tháng 2.2018 đến nay, ông Triệu Ngọc Lâm giữ chức Tổng biên tập Báo Giáo dục và Thời đại.