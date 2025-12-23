Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Ông Trịnh Mạnh Linh làm Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương

Hải Triều
23/12/2025 20:37 GMT+7

Tân Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương Trịnh Mạnh Linh được đánh giá là cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành qua nhiều cơ quan khác nhau của Trung ương và địa phương như Bộ Công an, Tỉnh ủy Quảng Ninh, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Chính phủ.

Chiều 23.12, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương, đã công bố quyết định của Ban Bí thư điều động, bổ nhiệm ông Trịnh Mạnh Linh, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Trợ lý Thủ tướng Chính phủ, giữ chức Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng (phải) trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho ông Trịnh Mạnh Linh

ẢNH: TTXVN

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Trịnh Mạnh Linh, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đánh giá ông Trịnh Mạnh Linh là cán bộ được đào tạo cơ bản, có trình độ tiến sĩ Quản lý kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị, trưởng thành qua nhiều cơ quan khác nhau của Trung ương và địa phương như Bộ Công an, Tỉnh ủy Quảng Ninh, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Chính phủ.

Trong quá trình công tác, ông Trịnh Mạnh Linh được Ban Bí thư đánh giá là cán bộ có năng lực, kinh nghiệm thực tiễn, có tư duy, phương pháp làm việc khoa học, luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, gương mẫu trong công việc, luôn nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào thành tích, kết quả chung của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm của Ban Tổ chức Trung ương trong thời gian tới, ông Lê Minh Hưng cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang đến gần, khối lượng công việc còn lại của ban rất quan trọng và nặng nề. Ông Lê Minh Hưng đề nghị tân Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương sớm bắt tay triển khai ngay các công việc, cùng với tập thể ban phấn đấu ở mức cao nhất để hoàn thành có chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ những nội dung công việc, nhiệm vụ mà Ban Tổ chức Trung ương được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng giao phó, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, uy tín của ban, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trịnh Mạnh Linh cho biết, bản thân nhận thức sâu sắc rằng đây là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm rất lớn. 

Ông Trịnh Mạnh Linh xin tiếp thu, lĩnh hội những ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, cam kết tiếp tục nỗ lực phấn đấu, cùng các lãnh đạo ban hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao phó.

Hoàn thiện báo cáo công tác nhân sự Trung ương Đảng khóa XIV

Hoàn thiện báo cáo công tác nhân sự Trung ương Đảng khóa XIV

Tại Hội nghị Trung ương 15, Trung ương Đảng đã cho ý kiến hoàn thiện báo cáo công tác nhân sự Trung ương Đảng khóa XIV trình Đại hội XIV và Hội nghị Trung ương 1 khóa XIV quyết định, tổ chức bầu cử.

