Ông Trịnh Tuấn Sinh giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa

Ngày 29.11, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra tại Trung tâm hội nghị 25B. Tham dự đại hội có bà Hà Thị Nga, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và 345 đại biểu.

Bà Hà Thị Nga, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, phát biểu tại đại hội ẢNH: PHÚC NGƯ

Phát biểu tại đại hội, bà Hà Thị Nga đánh giá, MTTQ các cấp trong tỉnh Thanh Hóa đã làm tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; bảo vệ quyền và lợi ích của nhân dân với nhiều kết quả ấn tượng.

Bà Hà Thị Nga cho biết, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới, trong bối cảnh đó, MTTQ Việt Nam phải phát huy vai trò liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, là tổ chức nòng cốt trong phát huy truyền thống, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Là cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong đời sống xã hội; là đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân.

"Để hoàn thành sứ mệnh cao cả đó, trước hết, tôi đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa cần tổ chức quán triệt, học tập và nghiên cứu thật kỹ lưỡng các chủ trương, quan điểm lớn của Đảng, Nhà nước về phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể T.Ư lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây chính là kim chỉ nam, là định hướng mang tính chiến lược cho công tác mặt trận trong thời kỳ mới với yêu cầu nhất quán 3 quan điểm chỉ đạo, 6 nhiệm vụ trọng tâm và công thức 3 dễ, 3 rõ, 3 đo", bà Hà Thị Nga nói.

Bà Hà Thị Nga cũng đề nghị MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ mới phải kiên định tư tưởng "lấy dân làm gốc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời nhất quán quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm: "Lấy dân làm trọng tâm, chủ thể, mục tiêu và là động lực của đổi mới".

Đại hội có 345 đại biểu tham dự ẢNH: PHÚC NGƯ

Báo cáo chính trị tại đại hội cho biết, giai đoạn 2024 - 2025, MTTQ các cấp tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động, đạt kết quả nổi bật, như phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" được triển khai sâu rộng.

Công tác an sinh xã hội tạo dấu ấn mạnh mẽ khi toàn tỉnh hoàn thành mục tiêu hỗ trợ xóa 14.780 nhà tạm, nhà dột nát, về đích sớm so với yêu cầu của Chính phủ; hoạt động cứu trợ, chăm lo tết cho người nghèo, hỗ trợ hộ khó khăn được triển khai hiệu quả, với hơn 1 triệu suất quà, tổng trị giá hơn 529 tỉ đồng.

Năm 2024 - 2025, MTTQ các cấp tổ chức 1.372 cuộc giám sát, tham gia 509 cuộc phản biện và góp ý vào hơn 2.000 văn bản. Trong đó, nhiều kiến nghị sau giám sát đã được cấp ủy, chính quyền tiếp thu, giải quyết kịp thời, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân…

Ông Trịnh Tuấn Sinh, Phó bí thư Tỉnh ủy, tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025 - 2030 ẢNH: PHÚC NGƯ

Đại hội đã hiệp thương cử 164 người là ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tiếp đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVI đã hiệp thương cử các chức danh trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, gồm chủ tịch và các phó chủ tịch.

Ông Trịnh Tuấn Sinh, Phó bí thư Tỉnh ủy, tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025 - 2030; các phó chủ tịch gồm các ông, bà: Mai Văn Hải, Nguyễn Quốc Tiến, Lương Trọng Thành, Lương Thị Hạnh, Lê Ngọc Ánh và Nguyễn Thị Phương.