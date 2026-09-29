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    Thế giới

    Ông Trump bác bỏ thông tin đề nghị bán vũ khí Mỹ cho Trung Quốc

    Thụy Miên
    Thụy Miên
    Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 28.9 bác bỏ chuyện từng hỏi Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình liệu Bắc Kinh có muốn mua vũ khí Mỹ hay không, sau khi Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc nói có.
    Ông Trump bác chuyện đề nghị bán vũ khí cho ông Tập - Ảnh 1.

    Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 25.9 tại Washington DC

    ảnh: afp

    Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc David Perdue hôm 27.9 nói với Đài Fox News rằng Tổng thống Trump đã đưa ra đề nghị bán vũ khí Mỹ cho đối thủ cạnh tranh của nước này là Trung Quốc.

    Khi được hỏi về vấn đề trên, ông Trump trả lời với các phóng viên ở Phòng Bầu Dục rằng: "Tôi chưa từng nghe chuyện đó. Tôi sẽ phải hỏi lại ông ấy".

    "Có lẽ họ muốn mua (vũ khí Mỹ) vì chúng tôi chế tạo thiết bị tốt hơn họ, nên đây có lẽ là một ý tưởng hay ho. Thế nhưng, chúng tôi chưa thảo luận gì về chuyện đó", AFP hôm 29.9 dẫn lời chủ nhân Nhà Trắng.

    Về phần mình, Đại sứ Purdue cho biết ông Trump đã đưa ra đề xuất trong chuyến thăm Nhà Trắng của ông Tập hồi tuần rồi để đáp lại quan ngại của phía Trung Quốc về việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan.

    Ông Trump muốn bán vũ khí cho Trung Quốc?

    "Tổng thống tiếp tục nói rằng: "Chúng tôi còn bán vũ khí cho những nước khác trên thế giới". Và có lúc ông Trump thực sự hỏi Chủ tịch Tập rằng liệu ông ấy có muốn mua một số (vũ khí Mỹ) hay không", ông Perdue nói trong cuộc phỏng vấn với Fox News.

    Khi được hỏi về phát biểu của Đại sứ Mỹ, một quan chức của chính quyền Washington khẳng định không có kế hoạch bán vũ khí cho Trung Quốc, theo AFP.

    Trong một tuyên bố gửi cho The New York Times, Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định luật Mỹ cấm bán vũ khí cho Trung Quốc và hiện không có đề nghị hoặc kế hoạch nào về việc này.

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    Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc, ông David Perdue cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị bán vũ khí cho Trung Quốc trong cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước tại Washington D.C tuần trước. Nhà Trắng sau đó phủ nhận.

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